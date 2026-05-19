Se pot practica intervenții minim invazive în chirurgia ficatului?

Intervențiile pe ficat cer o evaluare foarte precisă, pentru că organul are o vascularizație bogată și asigură funcții esențiale pentru organism. Tehnicile minim invazive pot reduce trauma operatorie în cazuri selectate, dar alegerea metodei depinde de localizarea leziunii și de starea ficatului. Aflăm mai mult despre chirurgia minim invazivă a ficatului de la Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie generală.

Înainte de intervenția prin chirurgie hepatică, este necesară stabilirea exactă a diagnosticului, cu evaluarea extinderii leziunii și a volumului de ficat care poate rămâne funcțional după operație. Această planificare este importantă atât pentru tumorile benigne simptomatice, cât și pentru cele maligne sau în metastazele hepatice. În chirurgia hepatică, nu este suficient ca o leziune să poată fi îndepărtată tehnic, trebuie ca pacientul să se poată recupera în siguranță după rezecție. De aceea, decizia se ia prin corelarea imagisticii cu analizele și cu riscurile individuale.

Pentru unele cazuri, chirurgia laparoscopică și robotică permit rezecții cu incizii mici, durere postoperatorie mai redusă și recuperare mai rapidă decât intervențiile deschise. Aceste tehnici oferă vizibilitate bună și pot ajuta la efectuarea unor gesturi precise, mai ales când leziunea este potrivită pentru un abord minim invaziv. Pentru o operație prin chirurgie laparoscopică sau robotică, selecția cazurilor este esențială, pentru că nu toate operațiile hepatice pot fi realizate în siguranță astfel. Scopul rămâne același ca în chirurgia clasică: îndepărtarea completă a leziunii, cu păstrarea unui ficat funcțional.

