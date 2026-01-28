Marinescu: Trebuie brățări electronice pentru deținuții în permisie. Nu putem angaja agenți, suntem în zodia restricțiilor financiare

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, că a trimis Corpul de control la Penitenciarul Rahova și la ANP, după ce un cetățean turc condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor nu s-a mai întors din permisia acordată. Acesta a spus că „din câteva mii, doar o singură persoană n-a revenit anul trecut” iar în 2024, două persoane, referindu-se la recompensa acordată pentru reabilitare. Marinescu reclamă „zodia restricțiilor financiare” când s-a referit la penuria de personal din penitenciare care să însoțească deținuții și nevoia de achiziționare a brățărilor electronice de localizare.

„Am trimis Corpul de control al Ministerului Justiției la Rahova și la ANP pentru a verifica în detaliu ce s-a întâmplat, pentru a se stabili dacă există o abatere de la proceduri, de la criterii, reguli pentru a se acorda astfel de permisiuni.

Legea de executare a pedepselor permite pentru orice deținut eligibil, indiferent de fapte, pentru că aceste aprecieri se fac în cadrul penitenciarelor, obicetul legii de executre a pedepselor fiind unul dublu - punitiv, persoana să fie privată de libertate și restaurativ, scopul justiției penale în întreaga Europă, e ca o persoană condamnată, dacă dorește, participă la programe interne, să fie reintrodusă în societate.

El, cu o pedeapsă mare de 22 de ani, a intrat în regim de maximă siguranță. Prin evaluările făcute în timp - a executat 10 ani de pedeapsă - anual se evaluează și se stabilește, după executarea unei cincimi din pedeapsă, dacă trece în alt regim.

Se acordă în acest timp acele recompense și inclusiv posibilitatea permisiunilor de a părăsi penitenciarul. Din datele ANP din câteva mii doar o singură persoană n-a revenit anul trecut. În 2024, două persoane. Arată că e un fenom extrem de limitat. Dar și o situație dacă există, nu trebuie să acceptăm”, a declarat, miercuri, ministrul Justiției, Radu Marinescu.

În ceea ce privește informațiile despre locul în care se află cetățeanul turc condamnat, oficialul din Guvern a precizat că există o colaborare între ANP și Poliție.

Radu Marinescu a explicat că trebuie achiziționate brățări electronice pentru deținuții care au parte de astfel de recompense de reabilitare.

„Să achiziționăm brățări electronice care să poată fi utilizate nu doar pentru cei care merg în permisiune, ci și pentru cei care merg să lucrereze. Avem o mare problemă în momentul de față - 25.000 de deținuți în România vor să lucreze. A munci face parte din reintegrare. Trebuie să fie însoțiți de agenți. De unde atâția agenți când ANP are un deficit de aproximativ 5.000 de persoane, pe care nu le mai putem angaja, pentru că suntem în zodia restricțiilor finaciare”, afirmă Marinescu.

Citește și Europol, despre turcul evadat din Rahova: E inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri. Învoirea a fost avizată negativ de specialiștii ANP

Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a declarat, în direct la Digi24, că a aprobat personal permisiunea de trei zile pentru ca milionarul turc Abdullah Atas să iasă de după gratii. Burcu susține că decizia s-a bazat pe recomandările CEDO și CPT și avertizează că eliminarea permisiunilor ar putea bloca procesul de reintegrare.

Omul de afaceri cunoscut drept „regele veiozelor din România” ar fi fugit în Turcia în timpul permisiei primite. Milionarul este acum pe lista „most wanted” și este dat în urmărire internațională.

Bărbatul este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a lovit cu mașina un polițist și l-a târât zeci de metri.

Citește și: Noi imagini cu milionarul turc care a ucis un polițist. Cum a fost surprins Abdullah Atas înainte să fugă din țară

Editor : Alexandru Costea