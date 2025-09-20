Live TV

Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum arată viața românilor care locuiesc la câțiva pași de război

Data publicării:
ro-alert drone
52 de atacuri cu drone rusești au fost aproape de granița României, din februarie 2022. În 38 de cazuri, fragmente au ajuns pe teritoriul țării noastre. Sursa foto: Digi24

De mai bine de 3 ani, românii care locuiesc aproape de granița cu Ucraina trăiesc în teroare. Este tot mai rău de câteva săptămâni încoace, de când Putin a intensificat atacurile, inclusiv asupra infrastructurii portuare din țara vecină. „Ce să facem?”, „Unde să plecăm?” - se întreabă neputincioși oamenii care se tem că, într-o zi, ar putea fi victime ale acestor lovituri date de Kremlin. Cu atât mai mult cu cât, în satele de graniță, nu există nici buncăre în care, la o adică, românii de acolo s-ar putea adăposti.

52 de atacuri cu drone rusești au fost aproape de granița României, din februarie 2022. În 38 de cazuri, fragmente au ajuns pe teritoriul țării noastre, în zona Deltei Dunării. În alte 10 situații, aparatele Moscovei au pătruns în spațiul aerian.

Dana Costache, jurnalist Digi24: Nu există săptămână în care locuitorii din nordul județului Tulcea să nu primească mesaje RO-Alert, prin care sunt avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă diverse obiecte. Deși s-au obișnuit, oamenii spun că au un sentiment de teamă, în special noaptea, atunci când aud sirenele și văd bombardamentele de pe malul ucrainean.

În comuna Grindu, din județul Tulcea, au căzut frecvent drone rusești. Valerica și soțul ei spun că ies noaptea în curte și văd, dincolo de Dunăre, bombardamente în Reni, Ucraina.

Valerica Chirazică, localnică din Grindu: Se auzea mai mult în partea asta. Unde se vede pădurea aia, mai așa, se vedea flacără. Când bombardau, se înroșea cerul așa, se vedea cum trage, după drone. Se vedea focul. Fiind noapte, se vede...

Își amintește de șocul pe care l-a avut o rudă venită în vizită.

Valerica Chirazică, localnică din Grindu: Am avut o cumnată de-a mea, de la Constanța, și chiar ea s-a speriat. S-a speriat rău atunci. A plâns... Normal că îi era frică.

Iulian Chirazică, localnic din Grindu: Când vin mesaje, ieșim afară dacă e ceva. Ne băgăm înapoi în casă, stăm mai departe de pereții exteriori, asta e...
Reporter: Frecvent se întâmplă să primiți mesaje...
Iulian Chirazică, localnic din Grindu: Mai mereu.

În Grindu, trăiesc aproximativ 1.200 de oameni. Tineri sau bătrâni, s-au obișnuit cu sirenele care se aud aproape zilnic în localitatea ucraineană Reni, dar și cu mesajele RO-Alert.

Localnic: A sunat și ziua, a sunat și la 24:00 și la 02:00 noaptea și tot timpul. Când se apropie aici la ei pericolul, sună și la noi. Prima dată - înfricoșător! zdrăngăneau geamurile de la bubuituri. Când au fost acum, cred că sunt doi ani și trei ani... Au fost aici, la Reni.

Localnică: Teamă, dar ce să facem?! Unde să plecăm?! Închidem ușile și stăm singuri acolo și gata. O bubuială de nu... flacără sus era, într-un timp.

Neculai Neagu, primarul comunei Grindu, județul Tulcea: Mai grav este cu RO-Alertul ăsta, că se sperie lumea. Te apucă somnul pe la 23:00, 24:00 sau 01:00 noaptea și te trezești: „bababababa”. Și unde să te duci?! Păi ori că te anunță, ori că nu te anunță, tot acolo rămâi, că n-ai unde... Ce?! Noi avem buncăre să ne retragem sau să facem ceva, să ne adăpostim?! Nu!

Cel mai recent, sâmbăta trecută, o dronă rusească a pătruns în țara noastră, unde a rămas aproximativ 50 de minute.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

