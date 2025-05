17 bugetari printre care politicieni, consilieri ai acestora dar și funcționari din mai multe ministere, primesc, pe lângă salariu, câte patru mii de euro pe lună doar pentru a participa la câteva ședințe. Vorbim despre membrii Comitetului Interministerial care supervizează activitatea Exim Banca Românească, o bancă de stat. În timp ce risipa și deficitul bugetar au scăpat de sub control, statul român cheltuiește anual aproape 900 de mii de euro doar pentru a-i plăti pe cei 17. Multe dintre conducerile ministerelor implicate țin la secret numele acestor bugetari. Guvernul și Ministerul Finanțelor au împreună nu mai puțin de 9 reprezentanți în Comitet. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

În 2007 când a fost înființat, Comitetul Interministerial al Eximbank, devenită între timp Exim Banca Românească, număra 13 membri: demnitari și funcționari din diverse ministere. De-a lungul anilor, politicienii au tot mărit lista, ajungându-se astăzi la 17 membri. Oficial, scopul lor este de a aproba operațiunile pe care le desfășoară banca, deși mulți dintre ei nu au pregătire sau experiență în domeniul bancar. Legal, Comitetul trebuie să aibă minimum două ședințe pe lună. Pentru asta fiecare primește 20 la sută din salariul directorului general al băncii, adică peste 4.000 de euro. O sumă cel puțin dublă față de salariile pe care le încasează în ministerele unde sunt oficial angajați.

Ministerul Finanțelor are patru membri: un secretar de stat care este și președintele Comitetului și alți trei reprezentanți. Deși ocupă funcții publice, numele lor sunt ținute secret.

„Îi știu, dar vă comunicăm în scris”

Reporter: Întrebarea mea este cine sunt reprezentanții ministerului, în primul rând, în acest comitet?

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor: Vă comunicăm în scris, vă dăm o adresă în care vă comunicăm cine sunt reprezentanții.

Reporter: V-am cerut în scris și ați depășit deja termenul cu câteva zile.

Tanczos Barna: Verific. Nu știu, nu am văzut adresa dar verific și cu sigutanță vă vom trimite un răspuns scris.

Reporter: Îmi puteți spune dumneavostră cine sunt acești reprezentanți, că sunteți ministrul Finanțelor.

Tanczos Barna: Sunt. Și știu, și vă trimitem în scris. Vă mulțumesc mult.

Reporter: Vă rog să îmi spuneți dumneavoastră.

Tanczos Barna: Vă mulțumesc mult.

Reporter: Îi știți? Îi știți bănuiesc, că sunteți ministru.

Tanczos Barna: Da, cum să nu îi știu.

Reporter: De ce nu îmi puteți spune?

Tanczos Barna: Vă comunicăm în scris.

„Aș vrea să nu comentez pentru că sunt lucruri care țin de o anumită confidențialitate”

Evident că nu am primit răspuns nici în scris. Aceeași situație și la Secretariatul General al Guvernului. Am trimis solicitarea cu mai bine de o lună în urmă însă... tăcere totală. Am aflat însă că reprezentanții SGG în Comitet sunt tocmai politicienii din fruntea instituției. Doi de la PSD și doi de la PNL, să nu se supere nimeni. De la liberali, Cristina Trăilă, secretarul general al Guvernului și Mihnea Drumea, secretar de stat.

Reporter: Legat de dumneavoastră, de activitatea dumneavoastră în acest comitet, în ce constă ea, dacă ne puteți spune, cum se întâmplă aceste ședințe, sunt ședințele fizice, online?

Mihnea Drumea, secretar de stat în cadrul SGG: Aș vrea să nu comentez pe tema asta pentru că sunt lucruri care țin de o anumită confidențialitate.

Reporter: Cum vi se pare această sumă pe care o primiți?

Mihnea Drumea: Nu comentez că iarăși ar fi o speculație.

Reporter: Păi, nu, nu este nicio speculație, dumneavoastră personal, vi se pare o sumă mică, mare, acceptabilă?

Mihnea Drumea: Permiteți să nu comentez, nu comentez, nu vă supărați dar nu comentez.

Venitul „este strict pe măsura răspunderii”

Din partea PSD, Marian Neacșu - vicepremier și Adrian Țuțuianu - secretar general adjunct al Guvernului.



Adrian Țuțuianu, secretar general adjunct al Guvernului: Venitul este strict pe măsura răspunderii pe care o avem în cadrul acestui comitet. Pentru că nici dumneavoastră, nici cei care mai fac analize nu aveți în vedere faptul că toți cei care lucrăm în acest Comitet avem și o răspundere.



Din Comitet mai face parte și șeful cancelariei prim-ministrului, funcție ocupată în acest moment de fostul senator PSD, Radu Oprea. Se naște o întrebare rezonabilă: de ce statul român trebuie să plătească cu sute de mii de euro patru oameni de la Finanțe și cinci de la Guvern și nu ar fi de ajuns câte unul sau doi reprezentanți ai acestor instituții?!

Reporter: De ce este nevoie de trei membri, trei reprezentanți plus secretarul de stat ai ministerului finanțelor?

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor: Asta este regula de ani de zile, nu am schimbat-o.

Reporter: Este o regulă ok?

Tanczos Barna: E o regulă... Da, este banca statului, mulțumesc.

„SGG deocamdată nu a trecut printr-o reorganizare ca instituție”

În fața camerei de filmat, secretarul general al Guvernului dă de înțeles că... lucrurile ar trebui schimbate.

Cristina Trăilă, secretarul general al Guvernului (membru în comitet): Asta este o chestiune pe care cu siguranță o vom discuta pe viitor, pentru că SGG deocamdată nu a trecut printr-o reorganizare ca instituție, și urmează să avem în vedere toate aceste lucruri.

Reporter: Considerați și dumneavoastră că este prea mult?

Cristina Trăilă: Consider că sunt multe lucruri, mult prea multe, în derulare în interiorul aparatului de lucru al Guvernului în ansamblul lui, de la modalitatea în care se deplasează și demnitarii și angajații, la multe alte cheltuieli care din punctul meu de vedere nu sunt adecvate.

Și MAI refuză să spună, dar am aflat de la ministrul Predoiu

Ministerul de Interne a refuzat să ne transmită numele reprezentantului său pe motiv că s-ar încălca legislația privind datele cu caracter personal. Am aflat însă că postul este ocupat tocmai de consilierul personal al ministrului Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: Dacă nu mă înșel, este vorba de Ștefan Ciurăscu. Da, dacă nu mă înșel.

Reporter: Știți de ce întreb? Ministerul a transmis către noi pe o solicitare că încalcă GDPR-ul și e secret.

Cătălin Predoiu: Nu sunt la curent pe acest subiect, dar dacă îmi adresați o notificare pe legea privind accesul la informații publice, vă răspundem fără probleme la orice fel de întrebare.

Lista instituțiilor care țin ascunse numele este completată de ministerele Dezvoltării și Agriculturii

Nici Ministerul Transporturilor nu a vrut să ne transmită numele reprezentantului său. Astfel, în timpul aparițiilor publice pe care le-a avut i-am solicitat de mai multe ori ministrului Sorin Grindeanu să ne spună cine este acesta.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: Îmi cer scuze, o să revin cu răspunsul, am uitat, o să revin cu răspunsul, este datoria mea să vă spun, și o să revin în cursul zilei de azi.

Ulterior, ministrul și-a aminitit brusc că tocmai domnia sa l-a numit în acestă funcție pe directorul general CFR S.A. Ion Simu. Acesta nu are nicio pregătire în domeniul bancar dar provine din Timișoara, orașul din care se trage și Sorin Grindeanu.

Lista instituțiilor care țin ascunse numele propriilor angajați care își rotunjesc veniturile în Comitetul Exim Banca Românească este completată de ministerele Dezvoltării și Agriculturii. Costurile anuale ale statului cu cei 17 bugetari norocoși se ridică la aproape 900 de mii de euro.

