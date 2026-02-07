O schemă de înșelăciune care a șocat o țară întreagă: Cum a căzut elita politică din Liban în capcana unui fals prinț saudit

Cu doar câteva ore înainte ca parlamentul din Liban să voteze pentru numirea unui nou prim-ministru, anul trecut, mai mulți deputați au primit un apel de la un presupus prinț saudit care i-a avertizat să nu îl susțină pe premierul de la acea vreme, Najib Mikati, precizând că acestea erau „instrucțiuni” venite din partea „curții regale saudite”. În urma acestui mesaj, unii parlamentari și-au schimbat votul în favoarea adversarului lui Mikati, Nawaf Salam; acum, însă, s-a aflat că „prințul” misterios era doar un mecanic auto care a reușit să păcălească elita politică din Liban printr-o schemă complexă de înșelăciune care a șocat toată țara.

Planul prin care prințul fals, cunoscut drept Abu Omar, a păcălit mai mulți membri ai elitei din Liban a fost pus la cale de un puternic șeic sunnit din regiunea Akkar, în nordul țării.

Un candidat la alegerile parlamentare s-a lăsat convins atât de mult de Abu Omar încât i-a făcut cadou o mașină fiului șeicului. Un alt politician l-a rugat pe Abu Omar să îl ajute pe fiul lui să câștige medalii la întrecerile ecvestre din Arabia Saudită.

Escrocheria a atins punctul culminant anul trecut, odată cu intervenția „prințului” în numirea viitorului prim-ministru al Libanului. Mesajele analizate de Financial Times arată că Abu Omar a încercat să facă lobby și pe lângă alte grupuri parlamentare înaintea votului.

După ce a fost dezvăluită public, schema îndrăzneață, pusă la cale pentru a obține beneficii financiare și influență politică, a declanșat o frenezie mediatică și multe ironii la adresa liderilor libanezi păcăliți atât de ușor de cei doi – Abu Omar, al cărui nume real este Moustafa al-Hasian (40 de ani), și șeicul Khaldoun Oraymet, care are peste 70 de ani.

Elita politică din Liban caută cu disperare susținerea puterilor străine

„Cazul Abu Omar demonstrează cât de mult s-a supus elita politică deciziilor puterilor străine: ar face orice doar la auzul accentului saudit”, a spus Sami Atallah, directorul institutului de cercetare The Policy Initiative din Beirut.

„Sunt atât de disperați să primească semnale și îndemnuri de la protectorii lor încât nici măcar nu verifică informațiile, cu atât mai puțin să le conteste sau să le pună la îndoială”, a mai spus Atallah.

Grupurile politice rivale din Liban, printre care se numără sunniți, șiiți și creștini, se luptă pentru a obține susținerea unor persoane importante din străinătate pentru a-și consolida autoritatea în țara lor.

Șeicul Khaldoun Oraymet (dreapta), în discuții cu Samir Geagea, liderul partidului creștin Forțele Libaneze. Captură foto: Facebook

„Cea mai mare parte a elitei politice se laudă cu susținerea unor state străine precum Arabia Saudită, Iran sau Statele Unite și se folosesc de acest lucru pentru a-și impune sau scoate în evidență puterea, în primul rând, în propriile lor comunități și, apoi, față de alte comunități rivale”, a explicat Imad Salameh, profesor de științe politice de la Universitatea Libanezo-Americană.

Șeicul Oraymet l-a pus pe Hasian în contact cu oficiali importanți din Liban, dar și cu debutanți pe scena politică. Hasian purta aceste discuții la telefon, folosind un număr din Marea Britanie, și nu se întâlnea niciodată în persoană cu cei pe care îi păcălea.

Prințul fals le cerea politicienilor libanezi să „aibă grijă” de Oraymet, inclusiv prin donații către organizații afiliate cu șeicul escroc.

Poporul libanez, „adevărata victimă” a prințului fals

Cei doi suspecți care au pus la cale înșelătoria au fost reținuți de autoritățile din Liban și au fost acuzați de fraudă, șantaj, influențarea politicienilor, furt de identitate și perturbarea relațiilor cu Arabia Saudită. Nu se știe dacă și alte persoane au fost implicate în această schemă.

Un alt mister este cum a reușit Hasian, care provine din Wadi Khaled, o vale izolată de la granița de nord a Libanului, să imite un baron de la curtea regală saudită într-un mod atât de convingător încât să păcălească mulți dintre membrii elitei politice a țării.

Unii spun că accentul localnicilor din zona Wadi Khaled se aseamănă cu dialectul saudit, pentru cineva care nu cunoaște bine cele două accente.

Familia lui Hasian a spus că acesta a fost manipulat. „El trăiește o viață simplă”, a spus una dintre rudele sale. „El nu are relații dincolo de cercul său restrâns... dacă este adevărat, ceea ce se spune despre el, atunci el a fost indus în eroare și este o victimă.”

După ce înșelătoria a fost dezvăluită, Hasian ar fi fost bătut la comanda unuia dintre politicienii pe care i-a păcălit, potrivit avocaților săi.

„Noi, poporul libanez, suntem adevărata victimă a lui Abu Omar”, a spus Salamey, „pentru că poporul libanez este condus de politicieni care sunt ușor de manipulat.”

Editor : Raul Nețoiu