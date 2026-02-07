Live TV

O schemă de înșelăciune care a șocat o țară întreagă: Cum a căzut elita politică din Liban în capcana unui fals prinț saudit

Data publicării:
șeic escroc din Liban / parlamentari libanezi în timpul unei ședințe
Schema prin care politicienii libanezi au fost păcăliți a fost pusă la cale de un puternic șeic din nordul Libanului (stânga) în încercarea de a obține beneficii financiare și influență politică. Colaj foto: Profimedia Images / Facebook
Din articol
Elita politică din Liban caută cu disperare susținerea puterilor străine Poporul libanez, „adevărata victimă” a prințului fals

Cu doar câteva ore înainte ca parlamentul din Liban să voteze pentru numirea unui nou prim-ministru, anul trecut, mai mulți deputați au primit un apel de la un presupus prinț saudit care i-a avertizat să nu îl susțină pe premierul de la acea vreme, Najib Mikati, precizând că acestea erau „instrucțiuni” venite din partea „curții regale saudite”. În urma acestui mesaj, unii parlamentari și-au schimbat votul în favoarea adversarului lui Mikati, Nawaf Salam; acum, însă, s-a aflat că „prințul” misterios era doar un mecanic auto care a reușit să păcălească elita politică din Liban printr-o schemă complexă de înșelăciune care a șocat toată țara.

Planul prin care prințul fals, cunoscut drept Abu Omar, a păcălit mai mulți membri ai elitei din Liban a fost pus la cale de un puternic șeic sunnit din regiunea Akkar, în nordul țării.

Un candidat la alegerile parlamentare s-a lăsat convins atât de mult de Abu Omar încât i-a făcut cadou o mașină fiului șeicului. Un alt politician l-a rugat pe Abu Omar să îl ajute pe fiul lui să câștige medalii la întrecerile ecvestre din Arabia Saudită.

Escrocheria a atins punctul culminant anul trecut, odată cu intervenția „prințului” în numirea viitorului prim-ministru al Libanului. Mesajele analizate de Financial Times arată că Abu Omar a încercat să facă lobby și pe lângă alte grupuri parlamentare înaintea votului.

După ce a fost dezvăluită public, schema îndrăzneață, pusă la cale pentru a obține beneficii financiare și influență politică, a declanșat o frenezie mediatică și multe ironii la adresa liderilor libanezi păcăliți atât de ușor de cei doi – Abu Omar, al cărui nume real este Moustafa al-Hasian (40 de ani), și șeicul Khaldoun Oraymet, care are peste 70 de ani.

Elita politică din Liban caută cu disperare susținerea puterilor străine

„Cazul Abu Omar demonstrează cât de mult s-a supus elita politică deciziilor puterilor străine: ar face orice doar la auzul accentului saudit”, a spus Sami Atallah, directorul institutului de cercetare The Policy Initiative din Beirut.

„Sunt atât de disperați să primească semnale și îndemnuri de la protectorii lor încât nici măcar nu verifică informațiile, cu atât mai puțin să le conteste sau să le pună la îndoială”, a mai spus Atallah.

Grupurile politice rivale din Liban, printre care se numără sunniți, șiiți și creștini, se luptă pentru a obține susținerea unor persoane importante din străinătate pentru a-și consolida autoritatea în țara lor.

Khaldoun-Oraymet-șeic-liban-3
Șeicul Khaldoun Oraymet (dreapta), în discuții cu Samir Geagea, liderul partidului creștin Forțele Libaneze. Captură foto: Facebook

„Cea mai mare parte a elitei politice se laudă cu susținerea unor state străine precum Arabia Saudită, Iran sau Statele Unite și se folosesc de acest lucru pentru a-și impune sau scoate în evidență puterea, în primul rând, în propriile lor comunități și, apoi, față de alte comunități rivale”, a explicat Imad Salameh, profesor de științe politice de la Universitatea Libanezo-Americană.

Șeicul Oraymet l-a pus pe Hasian în contact cu oficiali importanți din Liban, dar și cu debutanți pe scena politică. Hasian purta aceste discuții la telefon, folosind un număr din Marea Britanie, și nu se întâlnea niciodată în persoană cu cei pe care îi păcălea.

Prințul fals le cerea politicienilor libanezi să „aibă grijă” de Oraymet, inclusiv prin donații către organizații afiliate cu șeicul escroc.

Poporul libanez, „adevărata victimă” a prințului fals

Cei doi suspecți care au pus la cale înșelătoria au fost reținuți de autoritățile din Liban și au fost acuzați de fraudă, șantaj, influențarea politicienilor, furt de identitate și perturbarea relațiilor cu Arabia Saudită. Nu se știe dacă și alte persoane au fost implicate în această schemă.

Un alt mister este cum a reușit Hasian, care provine din Wadi Khaled, o vale izolată de la granița de nord a Libanului, să imite un baron de la curtea regală saudită într-un mod atât de convingător încât să păcălească mulți dintre membrii elitei politice a țării.

Unii spun că accentul localnicilor din zona Wadi Khaled se aseamănă cu dialectul saudit, pentru cineva care nu cunoaște bine cele două accente.

Familia lui Hasian a spus că acesta a fost manipulat. „El trăiește o viață simplă”, a spus una dintre rudele sale. „El nu are relații dincolo de cercul său restrâns... dacă este adevărat, ceea ce se spune despre el, atunci el a fost indus în eroare și este o victimă.”

După ce înșelătoria a fost dezvăluită, Hasian ar fi fost bătut la comanda unuia dintre politicienii pe care i-a păcălit, potrivit avocaților săi.

„Noi, poporul libanez, suntem adevărata victimă a lui Abu Omar”, a spus Salamey, „pentru că poporul libanez este condus de politicieni care sunt ușor de manipulat.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
solar photovoltaic plant
Saudiții investesc masiv în energia solară din Turcia: 2 miliarde de dolari pentru parcuri fotovoltaice gigant
Screenshot 2026-02-03 165906
Înșelătorie de proporții cu 59 de românce create cu AI în Italia. Doi italieni au păgubit statul cu peste 1,4 milioane de euro
profimedia-0547817867
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
selfpay
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului
fosile crabi
Cele mai vechi fosile de crab, descoperite într-un deșert, oferă noi indicii despre viața pe Terra acum jumătate de miliard de ani
Recomandările redacţiei
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Maia Sandu
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine...
Ce este fenomenul „Phubbing” . Foto Getty Images
Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii...
profimedia-1050637987
Statele Unite ale lui Trump: lista tuturor lucrurilor pe care...
Ultimele știri
Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină: cum a fost prins
Ce rase de câini sunt considerate periculoase și trebuie declarate la poliție. Sancțiunile pentru proprietarii care nu respectă legea
SUA vor finanța din „fonduri secrete” grupuri aliniate MAGA pentru a promova „valorile americane” în Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă