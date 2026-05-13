Exclusiv Emil Boc: PNL nu va susține niciun guvern cu PSD, inclusiv unul tehnocrat sprijinit de social-democrați

Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a declarat, miercuri la Digi24, că PNL nu va susține niciun guvern în care se regăsește PSD, inclusiv o formulă cu premier tehnocrat sprijinit de social-democrați, reafirmând decizia fermă a liberalilor de a rupe colaborarea politică cu PSD.

„Pentru PNL lucrurile sunt foarte clare. Unu, PNL a pus punct colaborării politice cu PSD. Pentru PNL, punct înseamnă punct, nu punct și de la capăt. Adică, în momentul în care PSD a votat moțiunea de cenzură împotriva premierului PNL, din coaliția din care făceau parte, colaborarea politică s-a încheiat și din acest punct de vedere lucrurile sunt foarte clare în partid”, a declarat Emil Boc, miercuri la Digi24.

„Decizia este fără echivoc”

Primarul Clujului a subliniat că poziția PNL este fermă.

„Decizia este fără echivoc de a pune capăt acestei colaborări politice. Eu am spus și personal că este benefică pentru ambele partide, în ultimă instanță, aducând pe termen mediu și lung beneficii și pentru PNL, și pentru PSD, și pentru sistemul politic din România”, a declarat primarul liberal.

Emil Boc a reiterat că liberalii nu vor susține niciun executiv în care participă PSD.

„Partidul Național Liberal nu va vota niciun guvern condus de PSD și nu va vota niciun guvern din care face parte PSD”, a declarat el.

Boc a explicat că această poziție derivă din ruptura politică dintre cele două partide.

„Din acest punct de vedere, lucruri iar sunt clare, pentru că decurg din logica principiului potrivit căruia, în urma trădării coaliției de către PSD, Partidul Național Liberal a încheiat colaborarea politică cu PSD”, a precizat acesta.

Liberalul a explicat că mandatul PNL în eventuale negocieri va fi legat de majoritatea care a susținut moțiunea de cenzură.

„În consecință, și la Cotroceni mandatul nostru va fi ca cei 281 de parlamentari care au votat moțiunea de cenzură, prin introducerea bilelor în urnă, trebuie să introducă acum aceleași bile pentru a forma un nou guvern. Asta este obligația lor politică și morală și care rezultă firesc din logica politică”, a declarat Emil Boc.

Scenariul alternativ: guvern PNL cu Ilie Bolojan

Întrebat despre o altă variantă de guvernare, Emil Boc a vorbit despre posibilitatea unui executiv condus de PNL.

„Cea de-a doua opțiune. Dacă un guvern în jurul PSD, care a dărâmat coaliția anterioară și guvernul existent, se poate în jurul PNL, cu Ilie Bolojan premier renominalizat”, a declarat Boc.

Emil Boc a spus că PNL ar putea încerca să formeze o majoritate dacă actuala criză politică persistă.

„Este după aceea obligația premierului desemnat să își construiască majoritatea necesară în Parlament și din această perspectivă, odată ce PSD, care a generat această criză politică, nu reușește să scoată țara din impas, evident că PNL, ca forță politică din România responsabilă, va încerca să-și asume responsabilitatea”, a declarat acesta.

„Nota de plată pentru excesele bugetare”

Emil Boc a vorbit și despre situația economică, susținând că actualele dificultăți sunt rezultatul politicilor anterioare.

„Pot să vă spun însă că a venit nota de plată pentru excesele bugetare din anii anteriori, excese bugetare determinate și de PNL și de PSD. Nu trebuie să ne ascundem și să nu recunoaștem acest lucru, dar soluția nu este să dărâmi un guvern care încearcă să corecteze și a corectat în bună parte aceste dezechilibre bugetare”, a precizat el.

El a continuat criticând partenerii de guvernare.

„Din nefericire, partenerii de guvernare au fugit de responsabilitate și au agravat și mai mult situația țării pe care o avem astăzi în România”, a precizat Boc.

Întrebat despre scenariul unui guvern tehnocrat cu sprijin PSD, Emil Boc a reiterat poziția liberalilor.

„PNL nu va susține niciun guvern condus de PSD sau din care face parte PSD. Atâta vreme cât este în componență PSD, Partidul Național Liberal nu are mandat să să schimbe poziția”, a declarat acesta.

Alegerile anticipate: „tot mai puțin probabile”

Emil Boc a afirmat că, deși teoretic posibile, alegerile anticipate sunt improbabile.

„Din punct de vedere teoretic și constituțional este. Din punct de vedere politic tot mai puțin probabil. Pentru că cel care poate declanșa alegerile anticipate este o singură persoană - președintele României.El doar poate. Ori dacă președintele nu dorește, el nu este obligat de Constituție să dizolve Parlamentul și poate încerca a treia sau a patra formulă de guvern”, a declarat el.

Emil Boc a subliniat că prioritatea este formarea rapidă a unui executiv.

„Până la urmă, viața politică nu este neapărat despre ce își dorește, ci despre ceea ce este necesară pentru că țara are nevoie de un guvern și cât mai repede cu putință”, a declarat el.

Boc a încheiat spunând că responsabilitatea aparține celor care au votat căderea guvernului.

„Prima încercare trebuie să aparțină celor care au dat jos guvernul”, a precizat el.

