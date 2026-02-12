Statul român își bate joc de propriul patrimoniu național. Trenul regal și alte două trenuri istorice clasate în categoria Tezaur au fost transformate în adăposturi pentru animale. În vagoanele folosite odinioară de regii și reginele României dorm acum pisicile maidaneze. Mobilierul și țesăturile se degradează, iar în unele compartimente au apărut și cuiburi de viespi. Trenurile aparțin unei companii a Ministerului Transporturilor aflată în faliment. Deși lichidatorul judiciar vrea să le doneze statului pentru a fi mai bine întreținute și valorificate turistic, birocrații ministerului amâna de peste un an de zile procedurile. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la Stat”.

Am găsit cele trei trenuri garate într-o remiză CFR de lângă Mogoșoaia. În interiorul vagoanelor este aproape beznă. Urcăm în trenul regal, însoțiți de un angajat al Societății Feroviare de Turism. A fost comandat de Regele Ferdinand I și a intrat în serviciul Casei Regale în anul 1928. Este trenul cu care Regele Mihai a plecat în exil după ce a fost silit să abdice de comuniști.

Trenul regal, adăpost pentru pisici maidaneze

Trecem prin vagonul sufragerie unde există o masă lungă cu 24 de scaune. Aici se țineu întâlnirile și dineurile oficiale. Mai departe ajungem într-un salon, apoi în spațiile destinate regelui și reginei. Paturile în care au dormit regii României și membrii familiei regale au devenit acum culcușuri pentru pisicile aciuate prin curtea CFR.

Toma Petcu, reporter Digi24: Iar un culcuș de pisică, aici. Auziți, dar eu cred că au intrat și câini aici nu numai pisici, peste tot...

Angajat SFT: Nu, pisică este, ascultați-mă, tot pisică e.

Toma Petcu, reporter Digi24: Păi peste tot e... Ziceți?!

Angajat SFT: Da. Pisică e, vă spun eu, pisică e.

Toma Petcu, reporter Digi24: Pisică e?

Angajat SFT: Da, da. Pisică, că nu au câini aici.

Părul și murdăria se impregnează în tapițeriile originale. Aprope că nu am găsit vagon și compartiment care să nu fi fost transformat în adăpost de ocazie pentru animale. Și asta nu e tot. Pe lângă stratul gros de praf, în anumite zone a apărut și mucegaiul care atacă mobilierul și țesăturile.

Toma Petcu, reporter Digi24: Praf, plin de praf. Aici a fumat cineva și a stins țigara în chiuvetă, incredibil. Astea au început să ruginească, e plin de mucegai, mobilier orginal, se distruge. Mocheta e plină de mucegai și un miros foarte greu.

Tezaur distrus de virocrații statului

Trenul Călugăreni este cel mai vechi din România. Format din trei vagoane, a fost construit în 1866 la o uzină din Manchester, Anglia. A circulat pe prima cale ferată din țară, pe traseul București Filaret - Giurgiu. A fost folosit inclusiv de Carol I, primul Rege al României. Face parte din patrimoniul național, fiind clasat în categoria Tezaur, adică bunuri culturale mobile care au o valoare excepțională pentru istoria țării si nu numai.

Toma Petcu, reporter Digi24: Uitați-vă cum arată, efectiv este putrezită. Tren, patrimoniu național clasat în categoria Tezaur, adică cele mai importante obiecte de patrimoniu. Aici e igrasie, aici e un fel de tapet. Pânze de păianjen, mizerie, gunoaie căzute, praf. Uite și aici. Tavanul ăsta este din lemn, placaj din lemn, se infiltrează apa, este umezeală, începe să se strice. Un cuib de viespi, incredibil, absolut incredibil.”

Vagoanele sunt serios afectate și la exterior. Peste tot vopseaua a început să cadă iar învelișul metalic este mâncat de rugină.

Trenul Moldovița este format din patru vagoane și a fost construit în 1885 la o fabrică din Austria. Pare ceva mai bine conservat. Și aici însă tapițeria canapelelor este impregnată cu murdarie si păr de animale.

„Doar executăm ce ni se spune”

Trenurile sunt administrate de Societatea Feroviară de Turism, o companie a Ministerului Transporturilor aflată în faliment. Aici au mai rămas doar doi angajați. Deși trenurile de patrimoniu ar trebui păstrate în condiții optime pentru conservarea lor, nici măcar o banală curățenie și igienizare nu are cine să facă. Așa că, licihidatorul judiciar al societății, a propus Ministerului Transporturilor să preia gratuit trenurile, sub formă de donație. Se întâmpla cu mai bine de un an în urmă.

„În acest moment avem aprobarea creditorilor, a fost informat și judecătorul sindic în dosarul de insolvență despre această posibilitate de a dona statului român materialul rulant clasat în categoria Tezaur”, afirmă Gabriel Iorgulescu, lichidator judiciar.

La minister însă, totul este într-o amorțire revoltătoare. În ianuarie 2025, pe când ministru al Transporturilor era Sorin Grindeanu, instituția a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre prin care urma să preia cele trei trenuri istorice. Apoi, documentul a fost îngropat și nu a mai intrat în procedura de avizare și adoptare.

În iunie se schimbă conducerea și șef peste Transporturi ajunge deputatul PSD Ciprian Șerban. Lucrurile însă au continuat să bată pasul pe loc. Potrivit proiectului de Hotărâre, după preluarea lor, trenurile ar fi trebuit transferate la o alta o instituție a ministerului Transporturilor, Centrul de Instruire Feroviară, pe scurt CENAFER. Șef aici este Ana Maria Dudaș.

„Noi nu avem nicio treabă, adică noi nu știm, adică mă înțelegeți? Asta hotărăște ministerul, ce se întâmplă. Adică, d-asta zic, adresați-vă lor că noi suntem școală, noi doar executăm ce ni se spune”, afirmă ea.

Explicația Ministerului Transporturilor

Deși de un an de zile bâjbâie șefii din ministerul Transporturilor sunt foarte buni la găsit scuze și explicații.

„Pe circuitul de avizare (...) a fost constatată lipsa unor documente - rapoarte de evaluare, contracte de expunere pentru o parte din materialul rulant ce se află, în prezent, expus în diferite localități, erori materiale în cuprinsul unui ordin de clasare în patrimoniul mobil, corelarea cu acte normative privitoare la includerea de bunuri în domeniul public al statului”, a transmis Ministerul Transporturilor.

Culmea este că, la exact o zi după ce Digi24 a solicitat Ministerului Transporturilor un punct de vedere oficial, birocrații s-au trezit brusc iar pe site-ul instituției a apărut, ca prin farmec, o actualizare a proiectului de Hotărâre, semn că se lucrează intens.

Într-o țară cu autorități responsabile, cele trei trenuri de patrimoniu ar fi trebuit conservate cu grijă și valorificate din punct de vedere turistic. Ori prin nepăsare și indiferență, angajații statului contribuie la degradarea unui patrimoniu istoric de care ar trebui să fim mândri și nu să îl ținem ascuns într-o clădire comunistă veche, dărăpănată și întunecoasă, transformându-l în adăpost pentru animale.

