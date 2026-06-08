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Titlurile de stat Tezaur revin de astăzi cu dobânzi de până la 7,25% pe an. Cum pot românii să investească

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Titluri de stat Tezaur. Foto- Facebook
Titluri de stat Tezaur. Foto- Facebook
Din articol
Cum pot fi cumpărate titlurile de stat Ce condiții trebuie îndeplinite

Ministerul Finanțelor lansează luni, 8 iunie, o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi, până pe 3 iulie 2026, în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani. Statul oferă dobânzi anuale de până la 7,25%, iar investițiile pot fi făcute inclusiv online, prin Ghișeul.ro și Spațiul Privat Virtual.

Noua ediție a programului vine cu trei variante de investiție pentru populație: românii care aleg titlurile de stat cu scadență la un an vor primi o dobândă anuală de 6,25%, cei care investesc pe trei ani vor beneficia de un randament de 6,80%, iar pentru maturitatea de cinci ani statul oferă o dobândă de 7,25% pe an.

Titlurile de stat sunt emise în format electronic și au o valoare nominală de 1 leu.

Cum pot fi cumpărate titlurile de stat

Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat prin mai multe canale, atât online, cât și fizic.

Subscrierile prin platforma Ghișeul.ro sunt disponibile în perioada 8 iunie – 1 iulie 2026, pentru emisiunile derulate prin Poșta Română.

În paralel, românii care sunt înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot face subscrieri online prin intermediul Trezoreriei Statului, până pe 2 iulie 2026.

Prin sistemul online al Trezoreriei, investitorii își pot deschide un cont de subscriere, pot cumpăra titluri de stat și pot transfera ulterior sumele către un cont bancar.

Titlurile de stat pot fi achiziționate și direct de la sediile unităților Trezoreriei Statului, până pe 3 iulie.

De asemenea, acestea sunt disponibile și prin subunitățile Poștei Române, până pe 2 iulie în mediul urban și până pe 1 iulie în mediul rural.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Programul Tezaur este destinat persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii.

Pentru investițiile realizate prin Ghișeul.ro este necesar un cont activ pe platformă, o carte de identitate valabilă și un card de debit emis în România sau într-un stat acceptat în program.

Ministerul Finanțelor a precizat că valoarea minimă pentru o subscriere este de 1.000 de lei, iar plafonul maxim este de 200.000 de lei pentru fiecare cod de emisiune. Un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Veniturile obținute din investițiile în titluri de stat Tezaur sunt neimpozabile, iar dobânda este plătită anual, conform prospectului de emisiune.

Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat, iar subscrierile pot fi anulate în perioada în care emisiunea este activă.

Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin acest program sunt utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

La ediția precedentă a programului Tezaur, desfășurată între 11 mai și 4 iunie 2026, românii au investit peste 1,8 miliarde de lei prin aproape 44.600 de subscrieri.

Potrivit Ministerului Finanțelor, peste 346 de milioane de lei au fost investiți online, prin platforma Ghișeul.ro.

Editor : A.D.

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