Primării „umplute” cu posturi din pix și primari bulversați de funcțiile fictive: „Habar nu am, șefu', de unde au apărut”

Primăriile din România figurează, în acte, cu mii de posturi care nu există în realitate. Este vorba despre cele care vizează implementarea de proiecte europene. Funcțiile fantomă apar inclusiv în simularea făcută de Guvern pentru reducerea personalului din administrația locală și se adaugă numărului oficial de posturi prinse în organigramele instituțiilor. Mulți dintre primari ridică din umeri și spun că nu știu de unde și cum au apărut. Asta după ce premierul Ilie Bolojan i-a acuzat voalat pe liderii PSD și UDMR că au încercat să îl păcălească, propunând inițial doar tăierea posturilor neînființate și a celor vacante din administrația locală. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Ilie Bolojan, premierul României: "Am constatat că această propunere a Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25%, cum să o numesc, era un fake în realitate pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate sau posturi vacante."

Așa că, am plecat în căutarea posturilor... fantomă. În județul Dolj, la vreo 50 de kilometri de Craiova, găsim două dintre cele mai mici localități din România ca număr de locuitori. Botoșești Paia cu 643 și Gogoșu cu 457. Deși sunt lipite una de alta, fiecare are propria primărie cu câte 9 angajați. Doar că, la Botoșești Paia mai sunt trecute, în documente, alte cinci posturi pentru implementarea de proiecte europene. Ele nu sunt înființate și nu sunt prinse în organigramă. Am vrut să aflăm cum și de unde au apărut. Pe holurile instituției îl găsim pe viceprimarul Vasile Amza. Când îl întrebăm, ridică din umeri și face ochii mari.

-Ele există, pe hârtie.

Vasile Amza, viceprimar Botoșești-Paia: Nu știu, eu știu că avem zece posturi dar nu știu de cele cinci.

Primarul este plecat cu treabă la Craiova. Îl rugăm să îl sune, poate așa reușim să ne lămurim. Confuzia devine însă și mai mare.

Dialog reporter-primar prin telefon:

-Păi nu au fost acordate pe timpul meu, eu sunt la al doilea mandat, da?! Mă auziți?

-Nu înțeleg, eu vă aud dar nu înțeleg. Nu înțeleg de unde au apărut astea cinci posturi.

-Păi dar nici eu, ce nu înțelegeți dumneavoastră nici eu..., eu ieri le-am văzut, da?!

-Asta le-am spus și eu dumnelor că nu știu de cele cinci posturi.

-Păi dacă știam ar fi știut toată comuna.

-Da, ele apar acolo.

-Păi cum au apărut, până acum nu au fost?

-Păi de unde au apărut, dom primar?

-Habar nu am șefu', habar nu am. Întrebarea e bună, de unde au apărut?!

Cu stema și harta Republicii Socialiste România la loc de cinste pe holul instituției, funcționarii și primarul de la Gogoșu ne spun că ei nu au posturi în plus așa cum au vecinii lor și suspectează că la mijloc ar fi ceva lucruri necurate.

Mariana Țițirigă, funcționar public primăria Gogoșu: Nu mi se pare corect, nu trebuie să se aplice așa acel procent care se aplică trebuie să se aplice la posturile ocupate din primărie da, nu mergem și jonglăm cu cele care sunt neocupate pentru că automat noi suntem defavorizați.

Cristian Bărăgan, primar Gogoșu: Ei nu au niciunul, i-au trecut din pix, normal, că au știut că vine treaba asta, s-a știut, în sfârșit, și i-a trecut din pix și acum vezi doamne figurează..., ei rămân cu nouă care îi are angajați în primărie, îi desființează pe ăia care nu există.

Alexandru Opran, primar Botoșești-Paia: Păi cine ar putea, cine are curaj să facă așa ceva?

-Păi eu știu?!

-De unde să le iau să le bag, de unde, cine să își dea o minte din asta?

-Păi dacă ele nu există.

-Păi dacă sunt, dacă au fost la prefectură tot timpul, cum să spui că nu sunt?

-Păi și dumneavoastră nu știați de ele, că la telefon mi-ați zis că nu știți cum au apărut.

-Nu e vorba de știut la telefon cum au apărut, ele din totdeauna au fost, dar nu au fost folosite.

Facem un salt până în localitatea Schitu din județul Giurgiu. O comună mică în care trăiesc puțin peste 1300 de suflete. Oficial, primăria are prinse în organigramă 16 posturi. La acestea se adaugă nu mai puțin de opt posturi pentru proiecte europene și un șofer de microbuz, adică un total de 25. Primarul pare din alt film.

-Aveți opt posturi în plus față de personalul primăriei, și eu vă întreb ce e cu ele, de unde au apărut alea opt posturi?

Ionel Pașol, primar Schitu: Păi nu știu de unde au apărut, nu știu, haideți să ne uităm pe hârtie.

-Cum să nu știți de unde au apărut?

-Ele au fost atribuite de la Prefectură.

Intrăm și o cheamă pe secretară pentru a se lămuri. Așa aflăm că posturile fantomă apar într-o listă întocmită de prefectură dar nu fost înființate niciodată.

Secretară Schitu: Au apărut în funcție de proiectele care le avem la nivelul comunei.

-Păi și în momentul ăsta aveți opt?

-Avem proiecte și atâta ne-au încadrat cu opt posturi dar noi nu le avem ocupate, nu le avem...

-Eu cred că nu suntem singura primărie care s-au atribuit posturi.

-Stați puțin, dacă v-ați încadrat cu opt ar trebui să le aveți pe organigramă, cele opt, nu le aveți, aveți doar 3 și celelate 5, asta vă întreb?

-Sunt doar trecute în ordinul prefectului.

-Deci ele nu există.

-Da.

La câțiva kilometri distanță se află comuna Izvoarele. Și aici sunt trecute din pix opt posturi pentru proiecte europene. Primarul ne spune sincer că, deși este la al treilea mandat, nu știe când și cum au apărut. Le-a moștenit de la predecesorul său.

-De unde aceste posturi, adică unde se regăsesc ele, ele există?

Silviu Cazacu, primar Izvoarele: Nu, nu există, nu, nu există acele posturi, nu.

-Și atunci ele de ce apar în acte?

-Nu știu de ce apar, apar de ani și ani de zile acele posturi care niciodată nu au fost ocupate, dar nici nu avema voie acele posturi să le ocupăm.

Am dat doar câteva exemple însă, la nivel național, sunt probabil sute de astfel de cazuri. Prefecturile sunt cele care stabilesc numărul acestor posturi pentru fiecare primărie în parte. De cele mai multe ori au rămas însă doar niște cifre pe o hârtie. Atât și nimic mai mult. Premierul Ilie Bolojan i-a acuzat voalat pe liderii PSD și UDMR că au încercat să îl păcălească, propunând inițial tăierea posturilor neînființate și a celor vacante din administrația locală. De aici și războiul politic pornit pe acestă temă. Liderii Coaliției ar trebui să găsească un compromis și să vină cu o soluție până săptămâna viitoare.