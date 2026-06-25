Live TV

Primăria Alba Iulia este executată silit pentru o restanţă de peste 13 milioane de lei către firma care asigură transportul public

Data publicării:
bani-lei
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primăria Alba Iulia este executată silit pentru o datorie de peste 13 milioane de lei pe care administraţia locală o are către firma care asigură transportul public în municipiu şi care, de peste o săptămână, nu mai prestează acest serviciu. Executorul judecătoresc a iniţiat procedurile în vederea blocării conturilor instituţiei, potrivit News.ro.

Judecătoria Alba Iulia a încuviinţat executarea silită, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.536,13 lei, reprezentând facturi pentru serviciul public de transport local de persoane emise în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane pe aria teritorială de competenţă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia, actualizarea creanţelor cu indicele de inflaţie, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi, până la data plăţii efective, aplicarea dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenţei flecarei facturi, până la data plăţii efective, precum şi a cheltuielilor de executare, scrie ziarulunirea.ro.

Conform sursei citate, doi executori judecătoreşti s-au prezentat, joi, la sediul instituţiei cu decizia instanţei.

Municipalitatea datorează peste 13 milioane de lei firmei de transport public local Societatea de Transport Public SA Alba Iulia (STP). Din aceatsă cauză, STP a întrerupt furnizarea serviciilor de transport public.

„Şoferii noştri nu au mai dorit să meargă la serviciu câtă vreme nu îşi primesc salariile. În această situaţie, am formulat o cerere de executare silită şi am solicitat sprijinul executoritlor judecătoreşti, pe cale legală, şi iată-ne aici, şi domnul primar ne ţine aici şi ne spune să mai aşteptăm”, a declarat avocatul societăţii firmei de transport STP.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
4
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
canicula franta val cadura paris
Aproximativ 20 de persoane au murit înecate în Franța, pe fondul caniculei. Trenuri anulate și întârzieri majore în Paris
barbat sufocat de datorii
Creditele, tot mai greu de plătit de români. Cazul unei familii executate silit după trei împrumuturi: „Trag un semnal de alarmă”
cazier judiciar
„Nu știu nimic”. Funcționar din primărie, reținut după ce ar fi folosit un cazier fals la angajare. Cum a ieșit totul la iveală
pericol arbori brasov
Pericol pe aleea de sub Tâmpa. Zeci de arbori aparent sănătoși riscă să se prăbușească. Ce face primăria
sediul anaf
Nazare: „Digitalizarea înseamnă bani recuperați mai rapid”. Câți bani au intrat la buget prin e-Licitații ANAF în primele două luni
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de presedintele României, Nicușor Dan, cu delegația PSD, la Palatul Cotroceni, în Bucuresti, 18 mai 2026. Participă Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefan, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu
PSD și Nicușor Dan nu vor să semneze „în orb” un acord de...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru îl acuză pe Grindeanu de „tupeu formidabil”: „PSD, de unde...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus...
valentin lazea
Economistul-șef al BNR propune un pact politico-economic: „Țintele...
Ultimele știri
Rubio: Introducerea de taxe pentru traversarea Strâmtorii Ormuz „s-ar putea răspândi în întreaga lume ca o epidemie”
Manda îl acuză pe Bolojan că minte. „Nu vă deranjează că aţi ajuns să staţi la Palatul Victoria din mila lui George Simion?”
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la cariera în finanțe după ce a văzut un client cheltuind 20.000 de lire într-un club...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Fanatik.ro
Record: Florin Tănase i-a cerut împrumut lui Gigi Becali o sumă care l-a lăsat cu gura căscată până și pe...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele...
Adevărul
„În acest război nu va câștiga nimeni”. Un expert militar ucrainean îi îndeamnă pe ruși să se ridice...
Playtech
Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea retrage...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Cupa Mondială: Turcia a cerut rejucarea meciului! FIFA a luat rapid decizia
Pro FM
Anisia Gafton și-a arătat burtica în direct și a vorbit despre pregătirile pentru venirea bebelușului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
Adevarul
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația seismologilor. „Cutremurele nu ucid...
Newsweek
Legea care ar crește pensiile militare, blocată în Parlament. Modificările cerute de CCR, ignorate de un an
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Russell Crowe explică de ce “Gladiatorul II” nu a avut succesul originalului: “Au distrus nucleul moral al...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...