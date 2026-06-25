Primăria Alba Iulia este executată silit pentru o restanţă de peste 13 milioane de lei către firma care asigură transportul public

Primăria Alba Iulia este executată silit pentru o datorie de peste 13 milioane de lei pe care administraţia locală o are către firma care asigură transportul public în municipiu şi care, de peste o săptămână, nu mai prestează acest serviciu. Executorul judecătoresc a iniţiat procedurile în vederea blocării conturilor instituţiei, potrivit News.ro.

Judecătoria Alba Iulia a încuviinţat executarea silită, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.536,13 lei, reprezentând facturi pentru serviciul public de transport local de persoane emise în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane pe aria teritorială de competenţă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia, actualizarea creanţelor cu indicele de inflaţie, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi, până la data plăţii efective, aplicarea dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenţei flecarei facturi, până la data plăţii efective, precum şi a cheltuielilor de executare, scrie ziarulunirea.ro.

Conform sursei citate, doi executori judecătoreşti s-au prezentat, joi, la sediul instituţiei cu decizia instanţei.

Municipalitatea datorează peste 13 milioane de lei firmei de transport public local Societatea de Transport Public SA Alba Iulia (STP). Din aceatsă cauză, STP a întrerupt furnizarea serviciilor de transport public.

„Şoferii noştri nu au mai dorit să meargă la serviciu câtă vreme nu îşi primesc salariile. În această situaţie, am formulat o cerere de executare silită şi am solicitat sprijinul executoritlor judecătoreşti, pe cale legală, şi iată-ne aici, şi domnul primar ne ţine aici şi ne spune să mai aşteptăm”, a declarat avocatul societăţii firmei de transport STP.

Editor : M.B.