Statul la stat. România a cheltuit zeci de milioane de euro pentru parcuri, dar majoritatea sunt la sate, în câmp sau lângă pădure

Vă arătăm acum un caz tipic de eșec al statului român și de risipire a banului public. Pentru a avea un aer mai curat, guvernanții s-au apucat să construiască parcuri și spații verzi. Majoritatea dintre acestea au fost făcute însă la sate, în locuri unde nu era neapărat nevoie. Așa am ajuns să avem parcuri în mijlocul câmpului, pe islazele comunale sau chiar lângă pădure. Acum, unele sunt într-o avansată stare de degradare. Zeci de milioane de euro aruncați în vânt. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Cu puțin înainte să devină membru al Uniunii Europene, România avea mari restanțe la capitolul mediu. Europenii ne presau să creștem suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor. Așa că, autoritățile de la București au aplicat soluția românească: Ca să dăm bine la statistică, de la Fondul pentru mediu s-au alocat bani pentru orice primărie era dornică să facă un parc, inclusiv la sate. Așa s-a ajuns ca zeci de milioane de euro să fie cheltuite pe parcuri și spații verzi inutile, construite pe câmpuri, la marginea localităților sau în locuri în care nu era nevoie.

Sulfina Barbu, fost ministru al mediului: În perioada 2005 - 2006 am avut foarte multe condiționalități pentru integrarea în Uniunea Europeană pe mediu. Una dintre condiționalități a fost îmbunătățirea calității aerului. Logica a fost exact ce vă spuneam, să îmbunătățim calitatea aerului și orice spațiu verde, după cum știm, are rolul de a îmbunătății calitatea aerului, indiferent unde este el amplasat.

Astăzi, după aproape un deceniu și jumătate multe dintre aceste parcuri au ajuns în paragină. Bani aruncați în vânt.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Aici în mijlocul câmpului este parcul care ar fi trebuit să le facă locuitorilor din Vâlcelele aerul mai curat. Aici, în mijlocul câmpului.

Comuna Vâlcelele, județul Călărași. Autoritățile locale au construit un parc pe câmp, exact lângă o pădure, la doi kilometri distanță de localitate. Urma ca în locul respectiv să fie ridicate mai multe case și s-au gândit că n-ar strica să facă mai întâi un parc. Cum a contribuit acest parc la creșterea calității aerului pentru săteni, nimeni nu știe.

„Să refuzi o investiție, nu e sănătos, să zic așa. Chiar dacă nu este foarte utilă”

Reporter: Este nevoie de aceste parcuri la țară, adică ce să îmbunătățești la țară, făcând aceste parcuri?

Gabriel Oroianu, viceprimar Vâlcelele: Nu, prioritățile sunt altele, dar politica guvernamentală de la momentul ăla..., pentru asta s-au alocat fonduri.

Reporter: Adică, dacă au fost banii, oamenii practic i-au luat, primarii i-au luat.

Gabriel Oroianu: Cu siguranță. Să refuzi o investiție, nu e sănătos, să zic așa.

Reporter: Chiar dacă nu este foarte utilă.

Gabriel Oroianu: Chiar dacă nu este foarte utilă.

Pentru că nimeni nu calcă pe acolo, parcul se află într-o avansată stare de degradare. Gardul a fost furat, aleile acoperite cu un strat gros de pământ și iarbă, iar printre echipamentele de la locul de joacă au început să crească copaci.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Aleile nu se mai văd, evident, pentru că au fost acoperite de pământ, de iarbă și de bălării. Aici dacă avem o bancă, teoretic at trebui să fie și o alee. Da, uite, aici este o alee, am găsit dalele de sub pământ, deci asta e aleea. Și am ajuns în mijlocul unor bălării, să încercăm să trecem și de ele... Aici ar fi o bordură, deci ar trebui să fie ori în stânga ori în dreapta, a, asta este, uite, mai e o bordură acolo. Deci pe aici e, dar cum trecem? Hai să încercăm să trecem așa. Poți? Hai că îți țin eu ăsta sus. Ușor, ușor... Așa...

„Sincer să fiu, este o idioțenie, chiar”

Reporter: Merge cineva acolo?

Tânăr: Nu merge nimeni.

Reporter: S-a făcut de mult timp, s-a construit de mult timp?

Tânăr: Da.

Reporter: Tu ce zici de treaba asta că este construit în mijlocul câmpului?

Tânăr: Sincer să fiu, este o idioțenie, chiar.

Reporter: Ați fost vreodată în parcul ăsta?

Femeie: Eu nu am fost, că dacă nu am avut nici nepoți, nici copii, n-am avut să mă duc acolo.

Reporter: Păi erau niște bănci, să vă relaxați, să vă...

Femeie: Bine, e distanță de doi kilometri până acolo.

Reporter: Ați fost vreodată acolo?

Femeie: Nu.

Reporter: N-ați fost.

Femeie: Nu. Nu ai cum.

O investiție complet inutilă pentru care statul român a risipit, la momentul respectiv, 500 de mii de lei vechi.

Reporter: Sunt practic bani pierduți în momentul acesta, bani pierduți, bani risipiți.

Gabriel Oroianu, viceprimar Vâlcelele: În momentul ăsta, așa este. Așa este, din păcate dăm din mâni, nu e corect, dar...

Attila Korodi, fost ministru al mediului: Din păcate în unele municipalități sau localități mici unde managementul local era de proastă calitate, aceste proiecte deja nu mai au niciun efect pozitiv. Autoritățile publice locale sau câteva primării uită după investiție să aibă și grijă de investiție, să folosească în sensul în care acesta a fost finanțat.

Un alt exemplu de investiție inutilă este parcul din comuna Roseți. A fost făcut la margine localității chiar lângă islaz. Primarul, vede altfel lucrurile.

„Cine spune că este în câmp, greșește. ce dacă este islazul, este chiar lângă comună”

Nicolae Rîjnoveanu, primar Roseți: Nu este în câmp, cine spune că este în câmp, greșește. Zona de acolo din sector nu avea acolo, n-am niciun spațiu verde. Și d-aia l-am făcut, cu rostul ăsta. Veniți sâmbăta, duminica, vedeți oameni acolo, tineret...

Reporter: Păi spațiul verde e câmpul, e islazul acolo.

Nicolae Rîjnoveanu: Chiar dacă, ce dacă este islazul, este chiar lângă comună.

Spune că localitatea avea nevoie de acest parc, pentru ca oamenii să aibă un loc al lor unde să meargă și să socializeze. Nimeni nu dă însă banca de la poartă pe cea din parc.

Reporter: Ați fost vreodată în parc să vă relaxați?

Femeie: Nu am avut de ce, că eu stau la poarta mea și mă relaxez în poartă. N-am... de ce să merg eu în parc? Nu am de ce.

Reporter: Dumneavoastră nu ați fost niciodată în el.

Bărbat: Nu. Ferească Dumnezeu, ce să fac?

Reporter: Păi, a fost făcut pentru dumneavostră, să vă relaxați, să vă...

Bărbat: E-te na, îmi arde mie să intru prin parc...

Reporter: Nu?

Bărbat: Nu, chiar nu am fost prin el.

Femeie: Mai mult copiii și nu prea e întreținut.

Reporter: Nu prea e.

Bărbat: E, nu-i întreținut.

Femeie: Nu-i mereu. La început atunci ai văzut cât de frumos era, ce curățenie, ce...

Reporter: Și cu timpul s-a mai deteriorat.

Femeie: Da. Pomii rupți.

Investiția a costat un milion de lei vechi. Iar exemple de acest fel pot continua la nesfârșit. Statul român a finanțat peste 600 de proiecte de parcuri și spații verzi atât la orașe cât și la sate. Între 2007 și 2011 au fost alocate peste 100 de milioane de euro. O idee bună care însă în practică a devenit un fisaco.