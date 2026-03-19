Live TV

Ciprian Ciucu anunță că demolează toate „caşcarabetele” ilegale din parcuri: „Suntem la început, ne facem mâna”

Data actualizării: Data publicării:
chiosc
Ciprian Ciucu anunță că demolează toate „caşcarabetele" ilegale din parcuri.
Din articol
Ciucu le cere companiilor de utilităţi un program de investiţii pentru 2027-2028

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunţat, joi, că va dărâma chioșcurile amplasate ilegal în parcurile din București. „Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB”, a precizat Ciucu.

„Scoatem caşcarabetele din parcuri. După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu. Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște. Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”, a transmis Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tot joi,  Ciprian Ciucu le-a cerut companiilor de utilităţi publice să aibă un program de investiţii pentru 2027 - 2028, astfel încât lucrările lor să se coordoneze cu cele ale municipalităţii.

În acest fel, autorităţile locale vor să evite situaţiile în care lucrări recente de asfaltare sau amenajare a spaţiilor verzi sunt afectate de intervenţiile ulterioare ale companiilor de utilităţi, a informat PMB, joi, pe Facebook.

"Nu e posibil ca noi să finalizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi. Trebuie să aveţi un grafic de lucrări, un program de investiţii făcut deja pentru 2027 - 2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar evident că sunt interesat să ştiu şi ce v-aţi planificat în această vară, în toamnă. Este obligatoriu să învăţaţi să vă coordonaţi cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finalizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi", le-a transmis Ciucu reprezentanţilor companiilor de utilităţi publice.

El le-a pus în vedere celor care au cabinete tehnice stradale să le cureţe de afişe, de graffiti şi să le întreţină. În caz contrar, riscă amenzi.

"La fel vor fi sancţionaţi şi cei care 'readuc la starea iniţială' în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simţ de răspundere, cu respect pentru oameni", a subliniat PMB.

La discuţii au participat reprezentanţi ai Apa Nova, Distrigaz, Reţele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administraţia Străzilor, Energetica Servicii, STB.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

