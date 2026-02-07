Românii au sunat mai puțin la 112 din motive nejustificate, în 2025. Care sunt județele cu cele mai multe apeluri abuzive

Anul 2025 a marcat un reper important în utilizarea numărului unic de urgență 112, anunță Serviciul de Telecomunicații Speciale, care arată, într-un comunicat transmis sâmbătă, că anul trecut s-a înregistrat cea mai mică rată de apeluri nejustificate la 112 - doar 36,16% din totalul convorbirilor. Operatorii STS, care asigură legătura directă dintre cetățenii aflați în situații critice și structurile de intervenție, prin intermediul 112, au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția agențiilor specializate – Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont. Județul Argeș conduce în topul privind cele mai multe apeluri abuzive.

Potrivit sursei citate, evoluția din ultimii 10 ani arată că în 2025 s-a înregistrat un număr de trei ori mai mic al apelurilor non-urgente față de 2015. STS consideră că acesta este rezultatul „mai multor măsuri precum campaniile de conștientizare, dezvoltările continue în domeniu, activități tehnice cu furnizorii de servicii de comunicații electronice, producătorii de terminale telefonice și echipamente de rețea, activități de ordin juridic și operațional cu autoritățile de reglementare și structurile Ministerului Afacerilor Interne sau demersuri împreună cu agențiile specializate de intervenție, dar mai ales este rezultatul activității cetățenilor care au ales să utilizeze responsabil numărul 112”.

„În ceea ce privește apelurile abuzive, se remarcă, de asemenea, o scădere cu 10,47% față de anul 2024. Numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenție rămâne încă semnificativ: 2.262.177 de astfel de apeluri au fost preluate în 2025. În aceste cazuri, potrivit legislației, Serviciul de Telecomunicații Speciale sesizează cazurile de persoane care apelează abuziv 112 către Poliția Română, în vederea identificării și sancționării acestora”, mai scrie în comunicatul citat.

La nivel național, județele cu cele mai bune rezultate în ceea ce privește utilizarea adecvată a Serviciului 112 sunt:



În același timp, datele indică menținerea unui nivel mai ridicat al apelurilor nejustificate în următoarele județe:

În România, serviciul unic de urgență 112 este funcțional de 22 de ani. „Pe parcursul anului 2025, Serviciul de Telecomunicații Speciale a implementat și îmbunătățit soluții și tehnologii aliniate bunelor practici în domeniu, respectiv în concordanță cu cele mai avansate standardele europene, menite să asigure preluarea rapidă a urgențelor și sprijinul de comunicații necesar coordonării eficiente a echipajelor din teren. În prezent, în România sunt disponibile 5 metode complementare de localizare a apelurilor de urgență, dintre care soluția bazată pe informația de localizare determinată (ILD) este unică la nivel european”, mai scrie în comunicatul STS.

Ziua de 11 februarie este sărbătorită anual ca fiind Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, utilizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru contactarea serviciilor de intervenție în caz de urgență.

