Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, ar putea fi transferat în Grecia

Data publicării:
Accident PAOK

Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de săptămâna trecută care a avut loc în Timiş şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat miercuri în Grecia, la Salonic, cu o aeronavă.

Potrivit autorităţilor locale, avionul este programat să aterizeze la Timişoara la ora 10.00 şi urmează să decoleze spre Salonic la ora 11.30.

Transferul pacientului se va face doar dacă testele medicale care vor fi făcute miercuri dimineaţă vor permite acest lucru.

Bărbatul a rămas internat la Spitalul Judeţean Timişoara, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Medicii au constatat că avea un edem la nivelul coloanei cervicale.

În cursul săptămânii trecute, joi, ceilalţi doi răniţi au fost duşi în Grecia, la Salonic. Unul a fost transferat la un spital, iar cel de-al doilea a plecat acasă.

Tot joi au fost repatriate şi trupurile celor 7 suporteri morţi în accident. Acestea au fost duse cu o aeronavă militară.

Săptămâna trecută, marţi, un microbuz de 8+1 persoane transporta 10 suporteri ai echipei PAOK Salonic spre Franţa, acolo unde urma să joace un meci de fotbal echipa lor favorită. În apropiere de Lugoj, microbuzul a izbit frontal un TIR. În urma accidentului 7 persoane au murit, iar trei au fost rănite.

 

Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
