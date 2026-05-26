Accident grav în Brăila: Un tânăr a murit și altul a ajuns la spital. Sistemul eCall al mașinii a alertat polițiștii

Accident grav în Brăila. Un tânăr a murit și altul a ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe marginea șoselei.

Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost proiectați din afara autoturismului.

Sistemul eCall al mașinii a alertat autoritățile.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Editor : A.P.