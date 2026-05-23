Live TV

Video Accident grav în județul Olt: 7 oameni au fost răniți, dintre care 4 au fost transportați la spital

Data actualizării: Data publicării:
accident rutier
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 23 mai, în comuna Brebeni, din județul Olt, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Șapte persoane au fost rănite, printre care și o fetiță de 11 ani. Aceasta, împreună cu alte 3 persoane, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Pompierii Detaşamentului Slatina au intervenit pe DJ 546, în localitatea Brebeni, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare şi un echipaj SMURD. La locul evenimentului au intervenit şi trei echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt.

În urma accidentului nu au rezultat victime încarcerate.

Traficul rutier a fost blocat pentru mai mult timp, iar la spital au fost transportate patru persoane. Două femei, un bărbat şi o minoră, în vârstă de 11 ani. Toate victimele au fost găsite conştiente şi cooperante, cu diverse traumatisme rezultate în urma accidentului rutier.

Celelalte trei persoane implicate au fost monitorizate la locul evenimentului, însă au refuzat transportul la spital.

Pompierii au acţionat şi pentru curățarea carosabilului, în vederea îndepărtării elementelor de plastic şi a lichidelor rămase pe şosea.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
1
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
2
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
maia sandu sustine un discurs
3
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
Peter Magyar.
4
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
bile de loto
5
Rezultate LOTO - Joi, 21 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Digi Sport
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Mașină căzută într-o prăpastie de 15 metri la Galați. Trei tineri, printre care doi minori, au ajuns la spital
Real event, Motorcycle accident, crash at night on a wet road
Încă un oligarh de-ai lui Putin a murit subit. Avea doar 54 de ani și era inclus în topul miliardarilor
soldati rusi
Rusia trimite soldații răniți înapoi pe linia frontului, fără să-i lase să-și termine recuperarea. „Trebuie să-mi crească un braț nou?”
accident
Trafic blocat pe DN 7, după ce un TIR încărcat cu băuturi energizante s-a răsturnat peste o mașină parcată
accident rutier con rutier
Accident pe DN 67, în Gorj: o femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite după ce o mașină a lovit un copac
Recomandările redacţiei
steaguri ale sua si iranului
Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind...
incendiu cet vest22
Încă un incendiu la CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei, într-o...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Cum răspunde Volodimir Zelenski propunerii ca Ucraina să devină...
centrala iernut
Ce se întâmplă cu centrala de la Iernut. Ilie Bolojan: „De acum...
Ultimele știri
Toate trenurile din Serbia au fost anulate sâmbătă, fără explicații, înaintea unui mare protest antiguvernamental organizat la Belgrad
Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce a cumpărat substanțe din care se fabrică explozibili
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană pentru bunuri. Care e motivul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama...
Fanatik.ro
„Vin acționari noi la Universitatea Craiova!”. Mihai Rotaru anunță infuzie de capital pentru campioana...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Cum a ajuns Mitică Dragomir să aibă expoziții de pictură: “Am vândut tablouri de zeci de mii dolari! Mi-am...
Adevărul
Valea Mureșului, drumul castelelor nobiliare uitate. Aproape 100 de palate și conace vechi, înșirate pe...
Playtech
Cât costă o călătorie cu noul Orient Express pe ruta Roma-Istanbul. Trenul de lux va opri și în România
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Benny Blanco „nu are voie” să vorbească despre viața intimă cu Selena Gomez: „Sunt un gentleman”
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi...
Newsweek
DEZASTRU Pensia medie a crescut cu 10 lei, cea de invaliditate a scăzut cu 35 lei într-un an. Inflația e 10%
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...