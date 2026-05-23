Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 23 mai, în comuna Brebeni, din județul Olt, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Șapte persoane au fost rănite, printre care și o fetiță de 11 ani. Aceasta, împreună cu alte 3 persoane, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Pompierii Detaşamentului Slatina au intervenit pe DJ 546, în localitatea Brebeni, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare şi un echipaj SMURD. La locul evenimentului au intervenit şi trei echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt.

În urma accidentului nu au rezultat victime încarcerate.

Traficul rutier a fost blocat pentru mai mult timp, iar la spital au fost transportate patru persoane. Două femei, un bărbat şi o minoră, în vârstă de 11 ani. Toate victimele au fost găsite conştiente şi cooperante, cu diverse traumatisme rezultate în urma accidentului rutier.

Celelalte trei persoane implicate au fost monitorizate la locul evenimentului, însă au refuzat transportul la spital.

Pompierii au acţionat şi pentru curățarea carosabilului, în vederea îndepărtării elementelor de plastic şi a lichidelor rămase pe şosea.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

