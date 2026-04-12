Accident grav în Caraș-Severin: șoferul a murit după ce a intrat cu mașina într-o casă. Trei copii și o femeie au fost răniți

O persoană a murit, iar alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite, duminică dimineață, în urma unui accident rutier produs pe DN6, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Caraș-Severin, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 07:11, cu privire la producerea accidentului.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un autoturism care se deplasa pe DN6, pe direcția Lugoj - Caransebeș, ar fi părăsit partea carosabilă într-o curbă la dreapta și a intrat în coliziune cu zidul unui imobil aflat pe partea stângă a sensului de mers.

La locul accidentului au intervenit echipaje medicale, care au acordat îngrijiri victimelor.

Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost găsit în stare gravă. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, acesta a fost declarat decedat.

În urma impactului, pasagera aflată pe locul din dreapta-față, precum și trei copii cu vârste de 6, 14 și 16 ani, au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : A.D.