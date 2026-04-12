Live TV

Accident grav în Caraș-Severin: șoferul a murit după ce a intrat cu mașina într-o casă. Trei copii și o femeie au fost răniți

Data publicării:
semn accident rutier
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

O persoană a murit, iar alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite, duminică dimineață, în urma unui accident rutier produs pe DN6, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Caraș-Severin, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 07:11, cu privire la producerea accidentului.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un autoturism care se deplasa pe DN6, pe direcția Lugoj - Caransebeș, ar fi părăsit partea carosabilă într-o curbă la dreapta și a intrat în coliziune cu zidul unui imobil aflat pe partea stângă a sensului de mers.

La locul accidentului au intervenit echipaje medicale, care au acordat îngrijiri victimelor.

Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost găsit în stare gravă. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, acesta a fost declarat decedat.

În urma impactului, pasagera aflată pe locul din dreapta-față, precum și trei copii cu vârste de 6, 14 și 16 ani, au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
Digi Sport
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Urări de Paște. Cele mai frumoase mesaje, gânduri și felicitări de trimis celor dragi
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Cel mai mare salariu din cariera lui Mircea Lucescu. Bonusurile uriașe pe care i le oferea Moratti la Inter
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie...
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Ce simbolizează masa de Paște și fiecare preparat
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
Digi FM
Gabriela Cristea, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 30 kg: "Nu m-am operat". S-a pozat și în costum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
O pisică a reușit să inunde o casă întreagă din curiozitate: „Totul a început când a învățat să deschidă...
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...