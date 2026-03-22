Live TV

Video Accident la Fălticeni: patru răniți după ce o mașină a intrat în oameni pe trotuar și a ricoșat în alta parcată. Imagini dramatice

Data actualizării: Data publicării:
Digi 24_2026_03_22_08_00_29

Patru oameni au fost răniți la Fălticeni, într-un accident auto provocat de un șofer care circula cu viteză și a pierdut controlul mașinii, potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere. Șoferul s-a ales cu dosar penal.

O cameră de supraveghere a surprins momentul accidentului: în imagini se observă doi pietoni care merg pe trotuar și mașina care intră cu viteză într-o curbă.

Șoferul pierde controlul și lovește pietonii, după care mașina intră într-un gard și ricoșează în alte două mașini care erau parcate. Într-una dintre aceste mașini erau doua persoane, care au fost și ele rănite.

Toate cele patru victime au fost duse la spital. Șoferul vinovat a fost testat și nu consumase alcool și nici substanțe interzise. Acum are dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
2
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
trufe negre
3
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
orban putin
4
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
5
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Digi Sport
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accidentul ar fi avut loc din cauza vitezei excesive FOTO Captură Video
Accident ca în filme în Ilfov după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur
whatsapp-image-2026-01-28-at-08-10-06
Accident auto soldat cu un mort și șase răniți, în județul Buzău. Autoritățile au anunțat inițial două decese
accident lugojel E70
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș. Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu
111
Accident pe Valea Oltului: un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR, la Călimănești. Patru oameni sunt răniți
accident targu mures
Șase răniți, dintre care unul grav, la Târgu Mureș, într-un accident rutier produs noaptea trecută
Recomandările redacţiei
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Echipa lui Trump pregătește strategia pentru posibilele negocieri cu...
ploaie, primavara, floare
Vânt puternic până la ora 18:00 în estul țării. Vremea se încălzește...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de...
Ultimele știri
Elon Musk, despre procurorii francezi: „înapoiți mintal”. Ce l-a supărat pe miliardar
Rezultate LOTO - Duminică, 22 martie 2026: Report la Joker de peste 11,66 milioane de euro. La 6/49 este de 1,72 milioane de euro
Simulare Bacalaureat 2026: Reguli stricte pentru elevi. Ce greșeli duc la eliminarea din examen
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, cu ochii în lacrimi la gândul că va muri și o va lăsa pe fiica ei singură: „Va suferi...
Cancan
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Cristi Balaj, scut în fața lui Kyros Vassaras: “Ar fi cea mai mare greșeală să îl schimbe!”
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea...
Adevărul
Milioane de români s-au stabilit în străinătate. Banii trimiși acasă au depășit investițiile străine directe
Playtech
Cum să cureți un mini-cuptor electric pentru a funcționa eficient mai mult timp
Digi FM
Ozana Barabancea, mândră după ce "a topit" 37 kg: "Mi-a revenit încrederea în mine, mă văd frumoasă. Renasc"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat tot: Ronaldo și Georgina au semnat contractul, înainte de nuntă! Portughezul îi plătește o avere...
Pro FM
De ce apare Doja Cat “intenționat urâtă” în fața paparazzilor: “Mă supără foarte tare”. O fobie din...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă
Newsweek
Ce bani se dau în plus la pensie, copiilor cu handicap, familiilor monoparentale în aprilie? Banii mai devreme
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant