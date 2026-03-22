Patru oameni au fost răniți la Fălticeni, într-un accident auto provocat de un șofer care circula cu viteză și a pierdut controlul mașinii, potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere. Șoferul s-a ales cu dosar penal.

O cameră de supraveghere a surprins momentul accidentului: în imagini se observă doi pietoni care merg pe trotuar și mașina care intră cu viteză într-o curbă.

Șoferul pierde controlul și lovește pietonii, după care mașina intră într-un gard și ricoșează în alte două mașini care erau parcate. Într-una dintre aceste mașini erau doua persoane, care au fost și ele rănite.

Toate cele patru victime au fost duse la spital. Șoferul vinovat a fost testat și nu consumase alcool și nici substanțe interzise. Acum are dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

