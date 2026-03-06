Live TV

28 de zboruri spre Tel Aviv, Dubai, Doha și alte destinații din Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni – lista curselor

Data publicării:
aeroportul otopeni
Aeroportul Otopeni. Foto: Shutterstcok

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre mai multe destinaţii din Orientul Mijlociu au fost anulate vineri pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din regiune. Sunt afectate curse către Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh, operate de mai multe companii aeriene.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh au fost anulate vineri din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 28 de zboruri, spre/dinspre 7 destinaţii: 13 plecări şi 15 sosiri. Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Fly Dubai, Qatar Airways, Ryanair, Sky Up, Tarom, Wizz Air.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
victor ponta oana toiu
3
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
4
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
BUCURESTI - EVENIMENT - SOLIDARIZARE CU FEMEILE DIN IRAN - 1 OCT
5
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”...
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto Profimedia
Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în Orientul Mijlociu păstrând în același timp forțele în Europa”
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Conflictul va avea „repercusiuni imediate” asupra securității UE, avertizează Europol
calatori pe un aeroport din franta
Comisia Europeană anunță în ce condiții finanțează zborurile pentru readucerea acasă a cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu
Joint Forces Battle To Retake Iraqi City Of Mosul From ISIS
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în războiul cu Iranul: „Nu au alți prieteni decât munții”
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
Cum riscă războiul din Orientul Mijlociu să te lase fără ChatGPT
Recomandările redacţiei
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Descurajarea nucleară propusă de Franța. Fost ambasador al SUA...
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe...
Parada militară la Teheran
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să...
Israel Katz și Benjamin Netanyahu
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei...
Ultimele știri
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
WSJ: Emiratele Arabe Unite ar putea îngheţa active iraniene pentru a pedepsi Teheranul. Miză de miliarde de dolari
Un oficial de rang înalt al Pentagonului sugerează că SUA vor menține numărul trupelor americane în Polonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Fanatik.ro
Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cristi Chivu a luat toată Italia prin surprindere! Ultima oară când a făcut asta, Inter s-a prăbușit
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Cât de mare este pericolul pentru România după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Când ar putea...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii