Zboruri întârziate, pasageri debarcați din avioane, zona de securitate, evacuată, pe aeroportul din Hamburg

Alertă pe aeroportul din Hamburg. Din cauza unei „situații polițienești” de pe aeroport, zona de securitate a fost evacuată vineri dimineață. Toți pasagerii au fost nevoiți să părăsească zona de după punctele de control de securitate, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Federale. Pasagerii care erau deja așezați în avioane au trebuit, de asemenea, să debarce, relatează focus.de.

Purtătorul de cuvânt al aeroportului a refuzat să detalieze natura „situației polițienești”. Astfel de măsuri de securitate sunt adesea declanșate de obiecte suspecte, scrie focus.de.

Zona este în prezent investigată, a declarat purtătorul de cuvânt. Nu este încă clar cât va dura închiderea.

Pe panourile de informații din terminal apar deja întârzieri de până la trei ore.

Potrivit Poliției Federale, închiderea a afectat doar zona securizată unde se aflau pasagerii care fuseseră deja verificați. Celelalte părți ale aeroportului au rămas accesibile, au precizat aceștia.

Focus scrie că forțele armate germane desfășoară în prezent exerciții de antrenament pe aeroportul din Hamburg.

De la începutul săptămânii, șase avioane de vânătoare Tornado sunt staționate pe aeroportul civil Helmut Schmidt. Avioanele exersează decolările și aterizările acolo între orele 9:00 și 18:00, în paralel cu operațiunile normale de zbor.

Aeroportul Hamburg — al cincilea cel mai mare din Germania, cu aproape 15 milioane de pasageri pe an — funcționează la capacitate maximă în sezonul estival. O blocare de câteva ore în plin sezon înseamnă un efect în lanț care se va simți în toată Europa: zboruri conectate ratate, aeronave imobilizate pe alte aeroporturi, echipaje blocate în afara bazelor.