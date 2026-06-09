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50 de milioane de euro pentru paza de la Metrorex. Contractul este cu 40% mai scump decât cel anterior

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metrorex piata unirii 1 metrou
Stația de metrou Piața Unirii 1. Inquam Photos / George Călin

Aproape 50 de milioane de euro pentru „armata de paznici” de la Metrorex. Contractul pentru pază urmează să expire, iar compania de transport subteran a publicat în SEAP o licitație pentru următorii trei ani. Suma este mai mare cu aproape 40% față de ultimul contract, semnat în 2023.

Actualul contract de pază al Metrorex urmează să expire în luna octombrie a acestui an, motiv pentru care compania a scos deja la licitație un nou contract, cu o valabilitate de 36 de luni și cu o valoare totală de 50 de milioane de euro, cu aproape 40% mai mult comparativ cu contractul actual.

Majorarea ar veni în principal din faptul că salariul minim pe economie a crescut din 2023 și până în prezent cu aproximativ 1.000 lei.

Totodată, Ministerul Transporturilor susține că viitorul contract este unul cadru. Asta pentru că valoarea maximă este aceea de 50 de milioane de euro, însă compania de transport subteran va putea da comenzi către firma sau firmele de pază pentru a cere necesarul de paznici pentru următoarea perioadă, astfel încât suma totală să fie totuși ceva mai mică.

Acest lucru face parte din reorganizarea companiei Metrorex.

Editor : M.B.

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