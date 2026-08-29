Cseke Attila: PNRR va continua cu Programul Operaţional Sănătate. Luni va fi inaugurat Institutul Inimii la Târgu Mureş

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat, sâmbătă, la Cluj, că investiţiile din sănătate finanţate prin PNRR vor continua prin Programul Operaţional Sănătate, iar în context a anunţat că luni va avea loc inaugurarea noii clădiri a Institutului Inimii din Târgu Mureş.

„PNRR a fost o oportunitate uriaşă pentru România, urmează şi Programul Operaţional Sănătate, care va fi o continuitate a acestei oportunităţi şi, poate, un lucru important pe care l-aş menţiona este acela că se poate şi în România, se poate să avem un proiect întocmit, se poate să găsim finanţare pentru acel proiect, se poate ca acel proiect să se construiască şi se poate ca lucrurile să se finalizeze. Şi se poate să folosim bani publici, bani naţionali şi bani europeni pentru pacienţi şi pentru sprijinul comunităţilor locale. Investiţia e în slujba cetăţenilor şi a pacienţilor. Urmează să avem şi alte investiţii importante în sănătate. Luni vom inaugura noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureş, o investiţie la fel de importantă, cu o valoare importantă, care va deservi pe acel segment nu numai zona Mureşului, ci întreaga Transilvanie şi România”, a spus Cseke Attila, citat de Agerpres.

El a participat, sâmbătă, alături de premierul interimar Ilie Bolojan, de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, de alte oficialităţi naţionale şi judeţene, la inaugurarea Centrului Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală şi Neurochirurgie din Cluj-Napoca.

Realizarea Centrului de Neurochirurgie şi Patologie Cerebro-Vasculară a început în anul 2019, prima etapă constând în realizarea documentaţiei şi obţinerea diferitelor avize şi autorizaţii. Construcţia efectivă a demarat în august 2022, după aprobarea finanţării nerambursabile prin PNRR, în valoare totală de peste 230 milioane lei.

Centrul va pune la dispoziţia pacienţilor un număr de 105 paturi, dintre care 79 pentru neurochirurgie şi 26 pentru terapie intensivă. Va avea 7 săli de operaţie, din care una hibridă. În noua facilitate medicală vor activa peste 500 de medici, asistenţi medicali şi personal medical auxiliar, mulţi dintre ei din actualele secţii clinice de neurochirurgie şi terapie intensivă - neurochirurgie.

Editor : A.P.