Live TV

A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare

Data publicării:
ID274636_INQUAM_Photos_George_Calin
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX. Foto: Inquam Photos/George Călin

Exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, MOBEX AB-HD-26, a început luni şi se va desfăşura până vineri în judeţele Alba şi Hunedoara, anunță MApN.

MOBEX AB-HD-26 este organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit unui comunicat al ministerului.

„Pe timpul exerciţiului, o parte dintre rezerviştii cu domiciliul în cele două judeţe incluşi în planurile de mobilizare sunt chemaţi la unităţi militare pentru a participa la activităţi specifice de pregătire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, potrivit comunicatului.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, structură de specialitate a Guvernului în domeniul pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare, desfăşoară în această perioadă, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici din judeţul Alba cu atribuţii în domeniu, activităţi specifice de verificare a modului de îndeplinire a responsabilităţilor care le revin, conform legii.

Miercuri, în cadrul exerciţiului MOBEX AB-HD-26, va avea loc o secvenţă de instruire cu rezerviştii în Poligonul de tragere Miceşti din judeţul Alba.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Exercițiu de mobilizare în Alba și Hunedoara. Care e vârsta rezerviștilor și cine poate fi declarat inapt
rezervisti-scaled
Mii de rezerviști vor fi mobilizați de Armata română, într-o serie de exerciții. Cei care nu merg la ziua de instrucție pot fi amendați
Militari Finlanda
Motivul pentru care Finlanda trece la mobilizarea rezerviștilor
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Rezerviștii din două județe vor fi mobilizați de MApN. Când are loc exercițiul MOBEX
soldati pe front in israel
Iranul a mobilizat peste un milion de oameni pentru eventualitatea în care Trump ordonă o invazie terestră
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu discută cu Kelemen Hunor despre formarea unui Guvern...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Ce a cerut Iranul ca răspuns la propunerile SUA, provocând furia lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...