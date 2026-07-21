În timp ce Vladimir Putin se confruntă cu cea mai gravă dilemă strategică de la 2022 încoace, analiștii sunt de părere că rachetele balistice ale Rusiei sunt singurele care îi oferă un răgaz înainte de a fi nevoit să decidă dacă va ordona o nouă mobilizare.

Duminică, timp de cinci ore, Rusia a bombardat Kievul cu aproximativ 40 de rachete balistice și hipersonice, inclusiv rachete de tip Iskander-M și Zircon, însoțite de peste 100 de drone. Sistemele de apărare ucrainene au interceptat multe dintre ele, dar un număr suficient a reușit să penetreze apărarea, ucigând civili și provocând pagube în mai multe cartiere ale capitalei, scrie TVP World.

Acest baraj a scos în evidență contradicția centrală a fazei actuale a războiului. Campania terestră a Rusiei își pierde avântul, numărul victimelor sale ar putea depăși acum numărul celor recrutați, iar atacurile ucrainene pătrund tot mai adânc în spatele frontului său militar și economic. Cu toate acestea, Moscova păstrează un avantaj clar: poate lansa rachete balistice mai repede decât pot furniza în prezent aliații Ucrainei interceptorii necesari pentru a le opri.

Acest avantaj îi oferă lui Putin o modalitate de a amâna ceea ce ar putea fi cea mai importantă decizie a sa de când a mobilizat 300.000 de rezerviști în septembrie 2022. O nouă mobilizare ar putea asigura soldații de care Rusia are nevoie, dar ar extinde războiul la milioane de alte familii rusești.

Între timp, evitarea mobilizării ar proteja „înțelegerea internă”, adică menținerea rușilor din zonele urbane din Moscova și Sankt Petersburg în afara războiului.

Atacul din acest weekend sugerează că Putin încearcă să amâne această alegere prin escaladarea conflictului, aducând Rusia mai aproape de un război total fără a-l declara.

Aceasta implică atacuri cu rachete mai intense asupra Ucrainei, un alt asalt de iarnă asupra sistemului său energetic, recrutare sub acoperire pe teritoriul național și operațiuni negabile extinse împotriva țărilor europene care susțin Kievul în luptă.

Rachetele vor cădea asupra Ucrainei, dar mesajul lor politic se adresează și Washingtonului și Europei, unde Putin dorește ca guvernele și alegătorii să ajungă la concluzia că victoria Rusiei este inevitabilă, că Ucraina nu poate fi protejată și că sprijinul continuu îi face pe europeni mai puțin în siguranță.

Schimbări de dinamică

Cea mai clară dovadă a pierderii dinamicii de către Rusia a venit luna aceasta de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, care a concluzionat că Rusia a pierdut inițiativa militară.

CSIS estimează că Rusia a înregistrat aproximativ 1,4 milioane de victime pe câmpul de luptă începând din februarie 2022, inclusiv între 400.000 și 450.000 de morți, și că pierderile lunare de 30.000 până la 34.000 în cursul anului 2026 ar fi putut depăși recrutarea a aproximativ 27.000 de soldați/lună.

Câștigurile teritoriale obținute în schimbul acestor pierderi au fost modeste, Rusia cedând, în total, aproximativ 400 de kilometri pătrați în lunile aprilie și mai, în timp ce forțele sale au avansat către marile orașe din Donbas cu o viteză cuprinsă între 50 și 90 de metri pe zi.

Între timp, Ucraina a agravat problema din spatele frontului, atacând logistica rusă, rafinăriile, aerodromurile, fabricile militare și rutele de aprovizionare de pe teritoriul ocupat și adânc în interiorul Rusiei, campania sa împotriva rețelelor de combustibil, transport maritim și transport terestru din Crimeea făcând ca peninsula ocupată să fie din ce în ce mai greu de apărat și mai costisitoare de aprovizionat.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că Rusia se apropie de înfrângere, întrucât încă ocupă aproximativ o cincime din Ucraina și dispune în continuare de resurse militare enorme. Nici Ucraina nu este aproape de victorie.

Așa cum a avertizat Dmitro Kuleba, fostul ministru de Externe al Ucrainei: „Situația Ucrainei în război s-a îmbunătățit în ansamblu. Este prematur să o numim un punct de cotitură.” Ceea ce înseamnă această schimbare este că capacitatea Rusiei de a modifica harta se reduce, ceea ce face ca capacitatea sa de a provoca daune Ucrainei din aer să devină, în consecință, mai importantă.

Avantajul rachetelor balistice

Această capacitate se bazează pe o categorie de arme la care Ucraina încă nu poate răspunde în mod fiabil. Rachetele balistice se deplasează mai repede și la altitudini mai mari decât dronele sau rachetele de croazieră, înainte de a coborî abrupt spre țintele lor, lăsând apărătorilor foarte puțin timp de reacție. Rusia le lansează acum în cadrul unor atacuri stratificate, în care dronele ieftine și momeala epuizează apărarea aeriană ucraineană înainte ca rachetele balistice să ajungă la țintele cele mai valoroase.

Ucraina poate distruge majoritatea dronelor și multe rachete de croazieră, dar bilanțul său în ceea ce privește armele balistice este considerabil mai slab. În prima săptămână a lunii iulie, potrivit unei evaluări a Atlantic Council, a interceptat doar patru din cele 49 de rachete balistice, iar Rusia este pe cale să lanseze peste 1.000 în acest an, aproape de 15 ori mai mult decât totalul din 2023. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit rachetele balistice „ultimul avantaj major al Rusiei pe câmpul de luptă”.

Cifrele privind interceptările au o cauză industrială specifică. Singura apărare a Ucrainei care și-a dovedit eficacitatea în mod constant împotriva rachetelor balistice rusești este sistemul de interceptare Patriot PAC-3 de fabricație americană, care costă aproximativ 4 milioane de dolari pe rachetă și este necesar în același timp atât Statelor Unite, cât și aliaților săi din Europa și Orientul Mijlociu, creând o concurență pentru producția occidentală limitată. Lockheed Martin dezvoltă o versiune mai ieftină, dar Reuters a raportat că producția inițială ar putea începe abia peste trei ani.

În prezent, Rusia poate lansa rachete balistice mai repede decât pot Ucraina și aliații săi să înlocuiască interceptorii necesari pentru a le opri și, deși producția occidentală se va extinde în cele din urmă, niciunul dintre proiectele aflate în derulare nu poate proteja pe deplin Ucraina în această toamnă și iarnă. Putin are toate motivele să exploateze această breșă acum.

Ținte occidentale

Modul în care Rusia profită de această fereastră de oportunitate dezvăluie cui se adresează de fapt această campanie. Rachetele au scopuri militare directe, vizând fabricile de armament ucrainene, centralele electrice, căile ferate, porturile și industria emergentă a armelor cu rază lungă de acțiune care extinde războiul pe teritoriul rus; totodată, ele afectează și populația civilă a Ucrainei, făcând ca centralele electrice și sistemele de încălzire să fie din ce în ce mai greu de reparat pe măsură ce se apropie iarna.

Însă publicul strategic se află în afara Ucrainei, unde Putin dorește ca politicienii și alegătorii occidentali să înțeleagă trei mesaje: Rusia poate continua să lanseze rachete la nesfârșit, Ucraina nu poate fi niciodată apărată pe deplin, iar o implicare mai mare a Occidentului nu va face decât să sporească pericolul.

Capcana mobilizării

Rachetele balistice îi oferă lui Putin o modalitate de a răspunde la presiunea Ucrainei fără a cere imediat sacrificii mai mari din partea societății ruse, iar istoria ultimei mobilizări explică de ce Putin are nevoie de această opțiune.

Mobilizarea din septembrie 2022, ordonată în urma unor înfrângeri majore în jurul orașului Harkov și a presiunii crescânde din Herson, a adus războiul brusc în casele rușilor, s-a desfășurat haotic și a determinat sute de mii de oameni să părăsească țara.

De atunci, Putin s-a bazat pe prime mari de înrolare, soldați contractuali, prizonieri, recrutare concentrată în regiunile mai sărace și mercenari străini, o strategie care i-a permis să ducă un război din ce în ce mai total împotriva Ucrainei, protejând în același timp o mare parte a populației urbane a Rusiei de serviciul militar obligatoriu. Dar acest lucru devine greu de susținut dacă pierderile depășesc acum recrutările.

Putin, la fel ca Ulise, se confruntă cu o dilemă de tipul „Scila și Caribda”, pe care el însuși a creat-o. Mobilizarea ar putea asigura mai mulți soldați, dar ar aduce războiul acasă și ar pune presiune pe economia Rusiei, în timp ce evitarea acesteia protejează stabilitatea internă, cu riscul deteriorării situației militare.

Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, organizează alegeri în perioada 18-20 septembrie și, deși votul este strict controlat, Kremlinul dorește totuși să demonstreze pasivitatea publicului, loialitatea elitei și competența administrativă, ceea ce conferă oricărui anunț nepopular o logică politică clară pentru a aștepta până la încheierea votului. Rapoartele conform cărora oficialii discută despre un alt val de mobilizare începând din octombrie rămân neconfirmate.

Doar în cazul în care escaladarea eșuează este probabil ca Putin să recurgă la o mobilizare treptată sau parțială, o mobilizare totală a societății ruse fiind și mai puțin probabilă, întrucât Rusia ar trebui să instruiască, să echipeze și să comande bărbații pe care i-ar mobiliza, expunând în același timp întreaga țară la război.

Dacă va ordona în cele din urmă o nouă mobilizare, aceasta va constitui o recunoaștere a faptului că rachetele balistice, recrutarea sub acoperire și intimidarea Occidentului nu au fost suficiente. Va însemna că Rusia nu mai poate duce un război total împotriva Ucrainei, permițând în același timp rușilor să experimenteze doar fragmente din acesta.

Editor : Sebastian Eduard