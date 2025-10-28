Live TV

Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi. Un BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a depăşit pe linie continuă

echipe de interventie la un accident rutier
La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Târgu Frumos. Foto: Captură video Digi24

Două persoane au murit într-un accident produs marţi după-amiază, pe Drumul European 85, între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi.

În accident au fost implicate un autoturism marca BMW şi un TIR.

Potrivit unor martori la incident, şoferul BMW-ului ar fi intrat într-o depăşire periculoasă, pe linie continuă, şi s-a ciocnit de un TIR care venea din sens opus.

Şoferul autoturismului, de 36 de ani, precum şi o tânără de 19 ani aflată în acelaşi autoturism au murit. Fata fusese luată la ocazie și mai avea doar câțiva kilometri până să ajungă acasă. Conducătorul TIR-ului, în vârstă de 55 ani, nu a fost rănit.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare şi acordare a primului ajutor, precum şi o autospecială de descarcerare. 

De asemenea, au fost trimise trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi, precum şi elicopterul SMURD.

Traficul în zonă a fost restricţionat, circulaţia desfăşurându-se cu dificultate până la finalizarea intervenţiei echipajelor de urgenţă.

Poliţiştii urmează să stabilească circumstanţele exacte ale producerii accidentului.

Editor : Liviu Cojan

