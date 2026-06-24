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Video Momentul în care un șofer de TIR trece peste bariera de cale ferată, în Constanța. Circulaţia feroviară a fost afectată

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Un şofer de TIR a forţat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată. Foto: Captura video/Ziua de Constanta
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Circulaţia trenurilor a fost afectată după ce un şofer de TIR a forţat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată pe DN 22C şi a trecut cu viteză peste şina de tren, bariera nemaiputându-se închide după ce a fost lovită de autovehicul, a informat miercuri CFR Infrastructură Constanţa.

Conform sursei citate, momentul în care bariera cobora iar şoferul de TIR a trecut cu viteză peste calea ferată a fost surprins de camerele de supraveghere montate în zonă.

"Camerele de supraveghere ale SRCF Constanţa, din staţia Dorobanţu, au surprins momentul în care un şofer de TIR a forţat bariera care cobora şi a trecut cu viteză peste şina de tren. Incidentul a avut loc ieri (23.06.2026), la ora 17:30, în staţia Dorobanţu BAT km 0+979, amplasată pe DN 22C. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul şi, astfel, a fost afectată circulaţia trenurilor Dorobanţu - Nazarcea", reiese din comunicatul transmis de CFR Infrastructură.

După producerea incidentului, poliţiştii de la Serviciul Siguranţă Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa s-au deplasat la faţa locului şi au dirijat circulaţia până la ora 19:45, când personalul de la SRCF Constanţa a reparat bariera.

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CFR Infrastructură Constanţa a trimis imaginile la IPJ, pentru a fi găsit şi sancţionat şoferul iresponsabil.

"Vă reamintim, Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. derulează campania naţională de informare şi conştientizare 'FII PRECAUT! Trecerea la nivel nu iartă greşelile!', care urmăreşte reducerea accidentelor provocate de nerespectarea semnalizării sau de comportamente imprudente la intersecţiile rutiere cu calea ferată. În fiecare an, accidentele produse la trecerile feroviare cauzează pierderi omeneşti şi materiale, de cele mai multe ori din cauza neatenţiei sau a ignorării semnelor de avertizare", se mai spune în comunicat.

Editor : A.P.

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