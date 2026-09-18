Accident ca în filmele de groază în județul Brașov. Două grinzi de metal au zburat dintr-un camion pe DN13 și au lovit un TIR care venea din sens opus. În urma impactului, șoferul camionului lovit a pierdut controlul volanului și a ajuns într-un șanț.

Nimeni nu a fost rănit în accident, dar traficul în zonă a fost blocat.

Șoferul care a provocat accidentul a fost amendat cu 12.000 de lei. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că marfa nu era asigurată corespunzător, șoferul depășise timpul de conducere și că folosea cardul tahograf al unei alte persoane.

Și șoferul care a ajuns în șant a fost amendat cu 6.000 de lei pentru că nici acesta nu respecta timpii de conducere și de odihnă.

Editor : A.P.