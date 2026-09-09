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Răpirea din Constanţa: Femeie luată cu forța de rude pentru că nu erau de acord cu partenerul acesteia. Printre răpitori: fostul iubit

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politia masina noaptea 2
Foto: Poliția Română
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O femeie în vârstă de 32 de ani a fost răpită de rude dintr-un local din municipiul Constanţa şi urcată într-o maşină, deoarece nu erau de acord cu partenerul ei. Autoturismul a fost oprit de politişti pe DN 22. Anchetatorii au stabilit că printre răpitori se aflau sora şi cumnatul femeii, dar şi fostul ei iubit. Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că cinci persoane, cu vârste cuprinse între 19 şi 50 de ani sunt cercetate pentru comiterea infracţiunii de lipsire de libertate.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, la data de 7 septembrie, în jurul orei 23.20, o femeie, de 32 de ani, care se afla împreună cu concubinul acesteia, pe Şoseaua Mangaliei din municipiul Constanţa, în zona unui local de alimentaţie publică, ar fi fost forţată, de către cele 5 persoane, să intre într-un autoturism, ulterior părăsind zona într-o direcţie necunoscută”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

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După ce au fost sesizaţi prin apel 112 de răpirea femeii, poliţiştii au început căutările şi au oprit maşina respectivă pe DN 22, între localităţile Tariverde şi Mihai Viteazu. În autoturismul respectiv a fost găsită femeia de 32 de ani, dar şi alte cinci persoane: patru bărbaţi şi o femeie.

„Din investigaţii a rezultat faptul că motivul săvârşirii faptei ar fi fost dezacordul rudelor cu privire la relaţia de concubinaj a persoanei vătămate cu actualul partener”, a precizat sursa citată.

Cele cinci persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, fiind prezentate apoi instanţei care a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Printre persoanele implicate în răpire s-au aflat sora femeii, cumnatul acesteia, dar şi fostul iubit.

Editor : Sebastian Eduard

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