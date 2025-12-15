AFM a anunțat ultima sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Buget disponibil: 36,77 milioane de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a programului Rabla Auto 2025, destinată persoanelor fizice care nu au reușit să se înscrie în etapele anterioare. Noua rundă de înscrieri începe marți, 16 decembrie, ora 10:00, și se va încheia pe 31 decembrie, la ora 23:59, sau mai devreme, în cazul epuizării fondurilor disponibile.

Potrivit AFM, bugetul total alocat acestei sesiuni este de 36,77 milioane de lei, împărțit între diferite tipuri de motorizări. Astfel, pentru autovehiculele cu motoare cu ardere internă este disponibil un buget de 22.264.000 lei (22,26 milioane de lei), în timp ce pentru mașinile electrice a fost alocată suma de 14.510.000 lei (14,51 milioane de lei).

De unde provin fondurile redistribuite

Reprezentanții AFM precizează că sumele puse la dispoziție în această etapă provin din dosarele respinse, dar și din fondurile rezervate solicitanților care nu au parcurs toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare.

Redistribuirea banilor le oferă o nouă șansă persoanelor care au ratat etapele anterioare ale programului.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a avut un buget total de 200 de milioane de lei, însă interesul ridicat a dus la epuizarea rapidă a fondurilor pentru anumite categorii.

De exemplu, bugetele destinate autovehiculelor cu motoare termice, motocicletelor și celor cu sisteme de propulsie hibride s-au epuizat în doar 13 minute, la lansarea primei etape, pe 30 septembrie 2025.

Ulterior, AFM a suplimentat fondurile și a organizat o nouă sesiune pe 6 noiembrie 2025, când aproximativ 80% din bugetul alocat a fost consumat în primele patru ore.

Valoarea ecotichetelor rămâne neschimbată

AFM a anunțat că valoarea ecotichetelor acordate persoanelor fizice rămâne aceeași ca în etapele anterioare ale programului Rabla Auto 2025.

Astfel, beneficiarii pot primi:

-18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

-15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid (PHEV) sau pentru o motocicletă electrică;

-12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

-10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic, inclusiv motorizare GPL sau GNC, ori pentru achiziția unei motociclete.

Procedura de înscriere și termenele limită

După finalizarea procesului de înscriere, aplicația informatică a AFM generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului solicitat, în limita bugetului disponibil.

În termen de 10 zile de la obținerea acestui număr, solicitantul este obligat:

-să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat;

-să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare;

-să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației.

Nerespectarea acestor termene conduce la pierderea finanțării, iar sumele revin în bugetul programului, pentru a fi redistribuite altor solicitanți eligibili.

Noua sesiune Rabla Auto 2025 reprezintă astfel ultima oportunitate din acest an pentru persoanele fizice de a accesa fonduri pentru achiziția unui autovehicul nou, mai puțin poluant, în cadrul programului derulat de AFM.

