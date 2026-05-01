Alertă la granița României: mai multe drone, detectate după noi atacuri rusești în Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert

explozie dupa un atac cu drone
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că, vineri dimineaţă, au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei fluviale cu România, iar un grup de 9 drone care se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei a fost detectat, fără a fi depistat în spaţiul aerian naţional. Ca urmare, a fost emis un mesaj RO-Alert, pentru nordul judeţului Tulcea. 

Potrivit MApN, Federaţia Rusă a atacat, vineri dimineaţă, obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

„Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spaţiul aerian naţional. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”, a arătat ministerul într-o informare.

Alerta aeriană a încetat la ora 04:03.

MApN a menţionat că informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

„În urma mesajului RO-Alert emis în cursul nopţii, în jurul orei 03:36, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, au fost înregistrate două apeluri la numărul unic de urgenţă 112, prin care s-au solicitat informaţii suplimentare”, a informat ISU Tulcea.

Sursa citată a amintit că mesajele RO-Alert au rol de informare şi avertizare, iar populaţia este rugată să respecte recomandările transmise, dacă situaţia o impune.

