Alexandru Cumpănașu a primit gardă de corp de la Jandarmerie și merge cu SUV de la MAI

Alexandru Cumpănașu, rudă cu Alexandra Măceșanu, adolescenta care ar fi fost ucisă la Caracal de către Gheorghe Dincă, este păzit de o gardă de corp din Brigada specială de intervenție a Jandarmeriei și circulă cu un SUV pus la dispoziție de Ministerul de Interne, relatează g4media.ro.

Cumpănașu a confirmat cele de mai sus printr-un mesaj postat pe Facebook și a explicat că a solicitat protecția MAI în contextul evenimentelor de la Caracal și a implicării lui în cele ce au urmat. El și familia lui ar fi fost amenințați cu moartea după ce Alexadru Cumpănașu a publicat dialogurile Alexandrei Măceșanu și STS și polițiștii, în ziua în care a fost răpită, apoi ucisă și arsă.

Alexandru Cumpănașu și contractele cu MAI

Ulterior, Cumpănașu a lansat atacuri împotriva mai multor instituții ale statului care nu ar fi gestionat corespunzător cazul de la Caracal.

Alexandru Cumpănașu, prin asociația pe care o conduce, a avut în mod constant contracte cu statul și chiar cu Ministerul de Interne de la care, în 2009, a primit aproape 1 milion de euro. În 2016, Curtea de Conturi a descoperit că Ministerul de Interne, sub conducerea lui Gabriel Oprea, a plătit din bani publici prezența ong-ului condus de Alexandru Cumpănașu în sediul instituției. Mai precis, este vorba despre un imobil dat în folosință gratuită Asociației pentru Implementarea Democrației, pentru care Ministerul a plătit inclusiv cheltuielile de întreținere, deși contractul încheiat cu organizația neguvernamentală nu prevede acest lucru. „Pentru un imobil dat în folosință gratuită Asociației pentru Implementarea Democrației (AID) au fost achitate de către entitate cheltuieli cu utilități, deși Protocolul de Parteneriat nr. 17841/28.09.2007 nu prevede această obligație”, se arată într-un raport al Curții de Conturi.

Explicația lui Alexandru Cumpănașu

Iată mesajul scris de Alexandru Cumpănașu pe pagina lui de Facebook:

„#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, pt ca mai multi colegi m-au intrebat va informez ca am solicitat MAI asigurarea protectiei mele si a familiei in aceasta perioada. Lupta cu clanurile mafiote din stat si din afara lui i-a facut pe unii s-o ia razna si sa ma ameninte pe mine si familia mea cu moartea dar si alte forme de amenintare. Am urmat calea legala si am informat Parchetul General si MAI. Care au dispus masurile pe care le-au considerat necesar in functie de informatiile predate dar si cele pe care acestia le detin. S-a incercat initial propunerea ca Politia sa faca acest lucru insa am refuzat categoric pt ca efectiv nu mai am incredere in aceasta institutie. Motiv pt care s-a recurs la jandarmerie. Viata mea a devenit un cosmar pe care nu il doresc nimanui: dispare intimitatea, apare teama si nu mai ai viata ta. Sper ca aceasta batalie sa o castig cat mai repede pt a ma putea intoarce la viata mea obisnuita si linistita de dinainte si sa nu ma gandesc in permanenta la securitatea copiilor mei. Nu este placut sa te uiti peste umar insa batalia cu clanurile mafiote nu este o batalie cu o manastire de maici. #OROMANIEFARACLANURI.”

Editare: D.C.