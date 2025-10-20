Live TV

Video Alertă în Caracal: Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc unde s-a simțit miros de gaz

Data publicării:
caracal
Aproape 60 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Caracal

Aproape 60 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Caracal, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

„Echipaje din cadrul Detaşamentului Caracal şi Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear), un echipaj SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie, acţionează în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, în urma unei sesizări de miros de gaze pe casa scării, la un bloc de locuinţe”, a transmis, luni seară, ISU Olt.

Potrivit sursei citate, până în acest moment au fost evacuate, preventiv, 59 de persoane, din trei scări de bloc.

O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de salvatori şi preluată de un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă.

La faţa locului se află echipaje ale operatorilor de gaze şi electricitate, care au întrerupt alimentarea cu gaze şi energie electrică a imobilului.

Echipajele de pompieri lucrează pentru ventilarea celor trei scări de bloc.

Editor : A.P.

