Live TV

Alina Gorghiu, după ce Nicuşor Dan a promulgat legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice: Un mesaj ferm din partea statului

Data publicării:
Alina Gorghiu, Ministrul Justiţiei din România
Alina Gorghiu. Foto: Profimedia
Din articol
Protecţie mai puternică pentru victime Modificări în Codul penal

Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, i-a mulţumit sâmbătă preşedintelui Nicuşor Dan care a promulgat „cu celeritate” legea care protejează victimele violenţei domestice. „Promulgarea rapidă arată clar că violenţa împotriva femeilor nu mai poate aştepta” şi este ”un mesaj ferm din partea statului”, a transmis Gorghiu. Noua lege stabileşte că mai multe instituţii pot depune cererea pentru emiterea unui ordin de protecţie – având în vedere că multe femei, deşi în stare evidentă de pericol, nu au făcut astfel de solicitări, cel mai probabil de teamă. De asemenea, ordinul de protecţie nu mai expiră după 5 zile.

„Mulţumesc preşedintelui României, Nicuşor Dan, pentru celeritatea cu care a promulgat o lege pe care am iniţiat-o şi pentru care am muncit cu gândul la femeile care trăiesc cu frica în fiecare zi. Pe 26 noiembrie am votat această lege în Camera Deputaţilor – cameră decizională, iar promulgarea rapidă arată clar că violenţa împotriva femeilor nu mai poate aştepta”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, deputatul Alina Gorghiu, preşedinte al Comisiei speciale împotriva violenţei domestice.

Potrivit acestea, legea „le spune femeilor un lucru simplu şi esenţial”, că statul este de partea lor.

Gorghiu subliniază ce aduce nou această lege şi ce este important să ştie femeile:

Protecţie mai puternică pentru victime

  • Legea întăreşte instrumentele legale prin care statul poate interveni rapid pentru a proteja femeile şi copiii aflaţi în situaţii de risc.
  • Ordine de protecţie mai ferme
  • Încălcarea ordinului de protecţie este sancţionată mai clar, iar agresorii nu mai pot profita de lacunele legislative.

Modificări în Codul penal

  • Faptele de violenţă domestică sunt mai bine definite şi încadrate penal, astfel încât agresorii să răspundă efectiv pentru acţiunile lor.

„Un mesaj ferm din partea statului. Violenţa în familie nu mai este tratată ca o problemă privată, ci ca o infracţiune gravă, care atrage consecinţe reale. Este esenţial ca femeile să ştie că au drepturi, că legea le protejează şi că statul începe să fie un aliat real”, a mai transmis Gorghiu, potrivit News.ro.

Aceasta anunţă că protecţia femeilor nu se opreşte aici.

„Marţi, săptămâna viitoare, începem dezbaterile pe iniţiativa care reglementează femicidul. Pentru că femeile ucise nu sunt statistici. Sunt vieţi care cer răspuns, lege şi prevenţie”, a mai transmis deputata.

Legea aduce o serie de schimbări majore, fiecare răspunzând unor vulnerabilităţi reale constatate în practică.

Astfel, Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte automat până la soluţionarea cererii în primă instanţă. Până acum, ordinul provizoriu expira după 5 zile, lăsând victimele într-un gol de protecţie periculos.

„Noua lege îl prelungeşte automat până la decizia primei instanţe, asigurând continuitatea protecţiei şi eliminând intervalele în care agresorul putea reveni”, arăta Alina Gorghi la momentul adoptării proiectului în Parlament.

Potrivit noului proiect adoptat, mai multe instituţii pot depune cererea de ordin de protecţie în numele victimei.

„Procurorul, autorităţile locale cu atribuţii în protecţia victimelor şi furnizorii acreditaţi de servicii sociale pot depune direct cererea pentru ordinul de protecţie. Această prevedere este vitală pentru victimele care nu pot sau nu îndrăznesc să solicite singure ajutor. Statul poate interveni din oficiu în situaţiile de risc major”, explica preşedinteşe Comisiei speciale.

În plus, instanţa este obligată să evalueze riscul chiar şi în lipsa raportului serviciului de probaţiune, iar judecătorul trebuie să facă propria analiză a riscului pe baza probelor existente. Se elimină astfel situaţiile în care ordinele de protecţie erau respinse pentru lipsa unor documente formale, deşi riscul era evident.

În noul proiect adoptat de deputaţi, victima nu mai poate fi presată să renunţe la cererea de protecţie atunci când aceasta a fost depusă de instituţii.

„Este abrogată prevederea care permitea victimei să renunţe la cererea depusă de procuror, autoritatea locală sau serviciile sociale. Măsura previne presiunile agresorului şi întrerupe repetitivul ciclu violenţă–renunţare–reviolentare”, spune Gorghiu.

De asemenea, plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violenţă domestică.

„Cea mai importantă schimbare: Retragerea plângerii pentru loviri sau alte violenţe (art. 193 şi 196 CP) nu mai produce efecte atunci când agresorul este membru de familie. De ce? Pentru că în multe situaţii „renunţarea” este impusă prin presiune, intimidare sau dependenţă. Pentru că ani la rând, mii de dosare au fost închise imediat după retragerea plângerii, fără evaluarea reală a riscului. Pentru că sistemul rămânea „orb” la istoricul agresorului şi repetitivitatea abuzului. Pentru că peste jumătate dintre plângerile pentru violenţă domestică sunt retrase, lăsând agresorii „curaţi în acte” şi victimele fără protecţie”, explică Gorghiu.

Potrivit Alinei Gorghiu, „noua lege obligă statul să investigheze fiecare caz şi să evalueze riscul real, prevenind tragediile înainte de a fi prea târziu”.

Proiectul vine şi cu completarea Codului Penal, pentru un cadru legislativ coerent.

„Prin introducerea unui nou alineat în art. 158 CP, violenţa domestică este tratată clar ca o problemă de siguranţă publică, nu un conflict privat”, afirmă Gorghiu.

„Sper ca această lege să ofere protecţia reală de care victimele au nevoie”, mai declara deputatul Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului ”România fără violenţă domestică”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
5
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copil care se apara intinzand palmele
Femeie atacată și lovită de fostul partener în propria casă. „Mi-a făcut foarte mult rău. Nu am de ce să-l iert”
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție: Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp”
barbat catuse arestat
Scandal în Slatina: bărbat violent, arestat pentru 24 de ore după ce și-a bătut partenera și i-a distrus autoturismul
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre problemele din justiție”: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Recomandările redacţiei
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din...
soldați ruși război ucraina
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul...
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
Fortificarea frontierei Europei și scenariul „Narva Next”: Cum se...
trotinete electrice
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete...
Ultimele știri
Milioanele dispărute ale celui mai căutat infractor financiar al Europei: Cum s-a destrămat imperiul din Libia al unui spion rus
Nouă militari nord-coreeni au murit în Ucraina, în timpul unei misiuni de patru luni
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător aduce claritate pe toate liniile. Ce înseamnă acest tranzit pentru fiecare zodie în parte
Cancan
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile...
Fanatik.ro
Gigi Becali, 500 de milioane de euro dintr-un foc! Mitică Dragomir l-a dat de gol pe patronul de la FCSB
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Ce s-a ales de super fotbalistul pe care Giovanni Becali și Jose Mourinho au vrut să-l transfere la Chelsea...
Adevărul
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”
Playtech
Amestecul făcut în casă care îți lasă ecranul televizorului impecabil. Aşa nu va mai avea urme pe el
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
L-a văzut pe Dan Petrescu și a spus totul despre starea antrenorului: "Am fost surprins"
Pro FM
Antonia, internată 11 zile în spital după o procedură estetică. Artista a rupt tăcerea: „Ar fi putut să aibă...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție