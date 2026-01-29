Live TV

Exclusiv Nicușor Dan, despre prețul energiei și carburanților: Chiar dacă o țară are resurse, există piață liberă

Data actualizării: Data publicării:
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Foto: Shutterstock

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Digi24 despre prețurile mari la energie și carburanți, în condițiile în care România este producător de electricitate, gaze naturale și petrol.

„Sunt două părți în chestiunea asta. Prima este că, chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care la prețul cu care compania producătoare vinde, tot cam aia e. Și discuția este: dacă ai resursele astea, înseamnă că din redevențe, din participația ta ca stat, ai niște bani pe care îi duci în bugetul național, cu care faci diverse lucruri. Asta e prima jumătate din problemă”, a spus președintele.

„A doua jumătate din problemă este nivelul de taxare, pentru că de fapt aici este: cât sunt taxele, cât sunt accizele. Și aici din nou ne întoarcem la cum echilibrăm un buget care are nevoie de bani și în învățământ, care are nevoie de bani în sănătate. Ne întoarcem la problema eficienței companiilor de stat, la o eficiență economică în ansamblu. Și aici este foarte mult de lucru”, a adăugat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
5
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă România va face parte din noul Consiliu pentru Pace al lui Trump
nicusor dan consiliul european 2
Nicuşor Dan: Ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
„E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General
scoala inquam octav ganea
Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației. Nu există motivație profesională”
sri inquam octav ganea
Nicuşor Dan vrea ca viitori șefi ai SRI și SIE să nu facă parte din partide: „Cred că așa e cel mai bine”
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR DAN 040625 FOCOTROCENI_27716
Nicușor Dan, despre tensiunile din Coaliție: Nu există alternativă la...
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de...
mario berinde
Reacția lui Nicușor Dan în cazul crimei din Cenei, comisă de...
arbore mare taiat
Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după...
Ultimele știri
Rusia le cere cetățenilor să păstreze „tăcerea online” din cauza riscurilor legate de „activități ilegale”
Nicușor Dan, despre revolta primarilor privind bugetele locale: „Nu e rezonabil să ceri mai mult decât în 2025”
Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017
Fanatik.ro
Cine e doctorița care va participa la Jocurile Olimpice de iarnă. A început să practice sport în urmă cu 6 ani
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor
Adevărul
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
Universitățile de top din Moscova oferă bonusuri generoase studenților pentru a se înrola în armată
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN