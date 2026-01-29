Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Digi24 despre prețurile mari la energie și carburanți, în condițiile în care România este producător de electricitate, gaze naturale și petrol.

„Sunt două părți în chestiunea asta. Prima este că, chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care la prețul cu care compania producătoare vinde, tot cam aia e. Și discuția este: dacă ai resursele astea, înseamnă că din redevențe, din participația ta ca stat, ai niște bani pe care îi duci în bugetul național, cu care faci diverse lucruri. Asta e prima jumătate din problemă”, a spus președintele.

„A doua jumătate din problemă este nivelul de taxare, pentru că de fapt aici este: cât sunt taxele, cât sunt accizele. Și aici din nou ne întoarcem la cum echilibrăm un buget care are nevoie de bani și în învățământ, care are nevoie de bani în sănătate. Ne întoarcem la problema eficienței companiilor de stat, la o eficiență economică în ansamblu. Și aici este foarte mult de lucru”, a adăugat el.

Editor : M.B.