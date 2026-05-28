Video Uniunea Europeană a sancționat compania Temu cu o amendă de 200 de milioane $. De ce sunt acuzați comercianții chinezi

Cea mai mare amendă de până acum Evaluarea riscurilor Ce spune Temu

Comisia Europeană a aplicat gigantului chinez de comerț electronic Temu o amendă de 200 de milioane de euro pentru că nu și-a verificat serviciul în ceea ce privește produsele ilegale vândute în Europa.

Temu nu a evaluat corespunzător, în cadrul unei revizuiri anuale, riscurile asociate produselor ilegale care circulă pe platforma sa, așa cum prevede legislația UE. Drept urmare, firma a subestimat frecvența cu care utilizatorii puteau găsi și cumpăra articole ilegale, precum produse electronice defecte și jucării periculoase pentru copii, a declarat Comisia, informează Politico.

Cea mai mare amendă de până acum

Amenda este cea mai mare aplicată până acum în temeiul noului regulament al blocului privind platformele, Legea privind serviciile digitale, după ce site-ul de socializare al lui Elon Musk, X, a fost sancționat cu o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcări ale transparenței în decembrie 2025.

Henna Virkkunen, șefa departamentului de tehnologie al UE, a declarat că încălcarea comisă de Temu este „foarte gravă”, deoarece „efectuarea unei evaluări adecvate a riscurilor serviciului” este „primul pas atunci când intri pe piața europeană”.

Amenda aplicată Temu survine în contextul în care guvernele europene intenționează să adopte o abordare mai dură față de China. Înalți oficiali urmează să discute relațiile UE-China în cadrul unei reuniuni vineri. Temu este deținută de PDD Holdings, care are sediul central în Dublin.

Întrebată joi de jurnaliști despre riscurile de represalii din partea Chinei, Virkkunen a răspuns: „Nu văd niciun risc”. Ea a adăugat că UE nu face decât să aplice regulile.

Legea privind serviciile digitale (DSA) se află de luni de zile în centrul unor critici intense din partea Washingtonului, oficialii americani reproșându-i că îngrădește libertatea de exprimare pe platformele de socializare și că vizează în mod nedrept companiile americane din domeniul tehnologiei. Aplicarea unei amenzi companiei Temu ar putea contribui la atenuarea criticilor potrivit cărora legea vizează exclusiv firmele americane.

Evaluarea riscurilor

Comisia și-a concentrat ancheta asupra Temu pe o evaluare a riscurilor din 2024, prima evaluare a riscurilor pe care firma a fost obligată să o depună în conformitate cu DSA. Evaluarea a fost „cu mult sub standarde”, a declarat un înalt funcționar al Comisiei, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece nu era autorizat să vorbească oficial. Aceste evaluări sunt o „piatră de temelie” a cadrului de aplicare a DSA, astfel încât încălcarea comisă de Temu este „deosebit de gravă”, a spus funcționarul.

Sistemele de recomandare și promoțiile Temu agravează riscul prin promovarea acestor produse către consumatori, a afirmat Comisia.

Amenda aplicată Temu este cu mult sub pragul maxim prevăzut de DSA pentru amenzi, care este de 6% din veniturile globale anuale ale companiei. Comisia a calculat amenda pe baza veniturilor Temu pentru 2025, care, potrivit acesteia, s-au ridicat la 53 de miliarde de euro, ceea ce duce amenda maximă la aproximativ 2,8 miliarde de euro.

Ce spune Temu

Temu a declarat că nu este de acord cu decizia Comisiei și consideră că amenda este disproporționată.

„Decizia se referă la prima noastră evaluare DSA din 2024 și nu reflectă starea actuală a sistemului nostru”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Temu „ia în considerare toate opțiunile disponibile”, a spus acesta.

Temu are acum la dispoziție trei luni pentru a prezenta un plan privind modul în care compania va remedia problemele identificate de Comisie. Executivul UE și autoritățile naționale vor evalua apoi planul platformei chineze înainte de a decide asupra măsurilor următoare.

Temu ar putea fi supusă unor sancțiuni suplimentare, întrucât Comisia Europeană continuă să investigheze riscurile legate de designul platformei, care poate crea dependență.

Editor : Sebastian Eduard

