Turiștii români care s-au dus să își petreacă vacanța pe o plajă sălbatică din Bulgaria s-au ales cu amenzi. La Șabla, oamenii au parcat mașinile și rulotele într-o arie protejată, ceea ce este interzis prin lege și în țara vecină. Peste 100 de amenzi au fost date la o acțiune la care au participat și polițiști din România.

Turiștii români s-au orientat în ultimii ani pentru campare cu rulotele către Bulgaria, în stațiunea Șabla, renumită pentru litoralul sălbatic. Însă mulți nu respectă regulile de parcare și au fost amendați pentru că zona este arie protejată.

„Cea mai frecventă scuză pe care o primim este lipsa de informații, necunoașterea legii și, bineînțeles, turiștii străini se justifică prin necunoașterea limbii bulgare. Problema este că panourile informative cu interdicțiile și restricțiile plasate de colegii de la Mediu sunt îndepărtate și astfel se împiedică avertizarea celorlalți”, a declarat Yavor Dimitrov, șeful Direcției Bazinale Bulgaria, Regiunea Mării Negre.

90% dintre turiștii amendați în această acțiune de control au fost români, iar numărul amenzilor s-a ridicat la 100.

„Aceste acțiuni, aceste verificări, nu vor fi incidentale, ci vor continua până la sfârșitul sezonului estival. Sper ca anul viitor, de la începutul sezonului estival, care se desfășoară de la 1 mai până la 30 septembrie, acestea să continue și să fie zilnice”, a declarat Trifon Boychev, șeful Sectorului Infracțiuni de Mediu din cadrul Poliției Naționale Bulgare

Deteriorarea dunelor de nisip din regiunea Șabla este considerată infracțiune în Bulgaria, iar cei care sunt depistați riscă închisoare de până la 3 ani. Niciun turist nu a primit o astfel de pedeapsă, dar amenzile date au fost usturătoare, respectiv în cuantum de 2.500 lei.

Editor : Ș.R.