Anchetă în Bacău: bebeluș găsit mort pe un câmp. Trupul era ascuns în pungi

Data publicării:
banda cu politia nu treceti

Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din judeţul Bacău, trupul său fiind învelit în haine şi ascuns în mai multe câteva pungi. Poliţiştii au început cercetările pentru a identifica persoana care l-a abandonat în zona respectivă.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au declarat, joi, pentru News.ro, că trupul neînsufleţit a fost găsit pe un câmp cu lucernă de pe lângă Moineşti.

Proprietarul terenului a observat mai multe haine pe câmp şi a tras de ele pentru a le îndepărta, moment în care a văzut un picior de bebeluş şi a anunţat autorităţile.

Anchetatorii au descoperit că trupul copilului era învelit în haine şi pus şi în câteva pungi.

Corpul a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Procurorii urmează să stabilească dacă copilul s-a născut viu sau mort şi să identifice persoana care l-a abandonat pe câmp.

