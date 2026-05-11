Fostul șef al spionajului ucrainean, despre o posibilă conversație Zelenski - Putin: „Astfel de apeluri nu se efectuează pe telefon”

Fostul lider al spionajului ucrainean și actualul șef al Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov, a declarat luni, în Lituania, că Ucraina este pregătită pentru o discuţie între preşedintele Volodimir Zelenski şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar a subliniat, glumind, că astfel de convorbiri nu au loc „la telefonul mobil”, relatează Ukrainska Pravda.

Duminică, după vizita la Moscova, premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că, dacă Zelenski doreşte să se întâlnească pentru negocieri cu Putin, ar trebui să-l sune pe liderul de la Kremlin, menţionează sursa citată.

La întrebarea jurnaliştilor privind posibilitatea unei astfel de discuţii, Budanov a glumit spunând că liniile telefonice internaţionale între ţările aflate în război sunt întrerupte şi că „astfel de apeluri nu se efectuează pe telefonul mobil”.

„Discuţia dintre preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi Vladimir Putin nu va avea loc brusc, ca din senin, dar dacă aluziile Rusiei la un dialog sunt adevărate, atunci şi Ucraina este pregătită”, a declarat Budanov.

Sâmbătă, în discursul său susținut cu ocazia Zilei Victoriei, liderul de la Kremlin a afirmat că armata rusă avansează în Ucraina, în pofida sprijinului inamicului din partea „întregului bloc NATO”. „Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră”, a spus Vladimir Putin într-un discurs de peste opt minute.

Totodată, în declaraţiile făcute la Kremlin după parada de Ziua Victoriei, liderul rus a surprins spunând că războiul cu Ucraina se îndreaptă spre final şi a precizat că s-ar întâlni faţă în faţă cu Zelenski doar dacă ar fi finalizat un acord de pace.

„Ucraina a subliniat şi a demonstrat acest lucru în repetate rânduri prin acţiunile sale – noi susţinem încetarea războiului, susţinem pacea. Aceasta este poziţia oficială a Ucrainei, susţinută de preşedinte. Susţinem încetarea acţiunilor de luptă. Vreau să repet încă o dată că instaurarea păcii nu este o slăbiciune, ci o manifestare a bunului-simţ”, a comentat fostul şef al spionajului ucrainean.

Budanov a menţionat că situaţia de pe front este „stabilă”, la fel cum este şi regimul rus, „dar în această lume nimic nu este veşnic”, a adăugat el.

Citește și:

„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul

Cât de pregătit e omul de încredere al lui Putin să invadeze Ucraina: Kievul rămâne vigilent în ce privește granița cu Belarus

Editor : A.M.G.