Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în Spitalul de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut

Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.

Procurorii braşoveni împreună cu poliţiştii de la Secţia 1 Poliţie Braşov au deschis un dosar penal care vizează infracţiunea de ucidere din culpă, anchetând împrejurările în care o femeie de 19 ani a murit la maternitatea din cadrul Spitalului Judeţean Braşov la câteva zile după ce a născut şi înainte de a fi externată.

Dosarul a fost deschis după ce personalul medical din cadrul Spitalului Judeţean Braşov a anunţat decesul femeii, au declarat, joi seară, oficiali ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, relatează News.ro.

Tânăra de 19 ani a murit, luni, la spital, la o săptămână după ce a născut, la Maternitatea din Braşov, fiind al doilea copil căruia i-a dat naştere în decurs de un an, scrie Radio România Braşov Fm.

Tânăra s-a simţit bine timp de câteva zile, după ce a născut pe cale naturală, asistată de un medic, însă starea generală de sănătate i s-a alterat brusc.

„Marţi era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău şi a spus că nu mai poate merge, după cum este menţionat în foaia de observaţie. Pacienta a fost examinată de urgenţă şi s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare şi superioare. Deci arăta ca şi cum sângele nu mai ajunge la mâini şi la picioare. Ca urmare, s-a suspectat un eveniment de coagulare, o tromboză severă, nu se ştia cât de extinsă. A fost evaluată de urgenţă la Maternitate, iar analizele au arătat modificări grave ale sistemului de coagulare, cu o saturaţie scăzută a oxigenului, cu această stare clinică foarte gravă şi s-a decis, pentru că noi nu avem cum să gestionăm astfel de situaţii atât de grave, transferul la Spitalul Judeţean”, a declarat pentru radiobrasovfm.ro medicul Tudor Andrei Iacovache, de la Maternitatea din Braşov.

La Spitalul Judeţean femeia a fost supusă unei histerectomii, însă după câteva zile a murit.

Jurnaliştii locali notează că necroza uterină ar putea fi cauza decesului femeii. Conform acestora, nou născutul este sănătos şi, la solicitarea familiei care se ocupă de înmormântarea mamei, se află în continuare la maternitatea din Braşov, în grija cadrelor medicale.

