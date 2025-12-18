Anunț de ultimă oră al Poliției după ce rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a anunțat joi că rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, va fi dat în urmărire internaţională.

Mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea se află în lucru la Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, artistul american fiind dat în urmărire naţională, potrivit IPJ Constanța.

„Urmează a fi formulată cerere de urmărire internaţională, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, urmează a se relaţiona cu autorităţile competente din SUA prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională”, se arată într-un comunicat transmis joi seară de IPJ Constanţa, potrivit Agerpres.

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare printr-o sentinţă definitivă a magistraţilor constănţeni, după ce în iulie 2024 şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul „Beach, Please!” de la Costineşti.

Iniţial, în luna aprilie a acestui an, Wiz Khalifa a primit la Tribunalul Constanţa (instanţa de fond) o pedeapsă uşoară, constând în amendă penală în cuantum de 3.600 lei, însă Curtea de Apel Constanţa a admis joi apelul procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi a dispus condamnarea rapperului american la 9 luni închisoare cu executare.

Și-a aprins un joint pe scenă

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de poliţişti, după ce şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul „Beach, Please!” de la Costineşti.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber.

Cameron Jibril Thomaz (născut pe 8 septembrie 1987), cu numele de scenă Wiz Khalifa, este un cunoscut rapper, cântăreţ, textier şi actor american.

Conform Codului Penal din România, deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, ori cu amendă. Deţinerea de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

