Live TV

Aproape 3.300 de imobile vor fi expropriate pentru Drumul Expres Focşani-Brăila. Despăgubiri de 35,9 milioane de lei

Data publicării:
Drumul Expres Craiova Pitesti.
Foto: Inquam Photos / Bogdan Danescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul Drumului Expres Focşani-Brăila, judeţele Vrancea şi Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract.

Decizia vizează 3 297 de imobile şi o suprafaţă expropriată de 8.557.483 mp, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit News.ro.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis marţi, 01.09.2026, Decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Focşani-Brăila", judeţele Vrancea şi Brăila", se arată într-un comunicat de presă al CNIR,

Drumul Expres Focşani-Brăila (73,5 km) este prevăzut în Planul Investiţional 2021-2030 şi în Master Planul General de Transport al României cu denumirea generică DEx 6, Milcovia Expres, fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract şi va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploieşti-Paşcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

„Prin Decizia de expropriere nr. 117/01.09.2026, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii "Drum Expres Focşani-Brăila", judeţele Vrancea şi Brăila, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Statului Român", se precizează în comunicat.

CNIR arată că suprafaţa expropriată pentru cele 3297 de imobile este de 8.557.483 mp, iar valoarea totală a despăgubirilor este de 35.934.332,76 lei.

„Decizia de expropriere va fi comunicată Primăriilor Slobozia Ciorăşti, Milcovul, Gologanu, Vulturu şi Măicăneşti din judeţul Vrancea, respectiv Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliştea, Vădeni şi Cazasu din judeţul Brăila şi este disponibilă pe site-ul CNIR SA", se menţionează în document.

Pe traseul din judeţele Vrancea şi Brăila sunt prevăzute 57 de structuri (poduri/viaducte), şase noduri rutiere (Nodul Focşani-intersecţie A7, Milcovul, Măicăneşti, Corbu, Siliştea şi nodul rutier Brăila -intersecţie Drum Expres Buzău-Brăila), precum şi două parcări de scurtă durată şi un spaţiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie şi spaţiu pentru comerţ/alimentaţie publică.

CNIR precizează că valoarea contractului pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila este de 4,29 miliarde lei, finanţare asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Constructorul desemnat este Asocierea SA& PE CONSTRUCT S.R.L (Lider) - TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB - ARCADA COMPANY SA, contractul având o durată de 42 luni.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
ANI agentia nationala de integritate
2
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
3
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident masina arsa DE 12 arges
O mașină a ars complet după ce a derapat şi s-a izbit de parapet, pe drumul expres 12. Şoferul şi pasagerul s-au salvat
drumul expres galati braila
Se montează ultimul element al podului peste Siret de pe Drumul Expres Brăila-Galați. Când ar putea fi deschisă circulația
a13
Cum va arăta autostrada A13 Brașov - Bacău: cei 174 kilometri au fost împărțiți în 5 loturi
drumul expres galati braila
Drumul Expres Brăila-Galați este gata în proporție de 97%. Cristian Pistol explică de ce au fost amânate lucrările la podul peste Siret
55
Când încep lucrările la Drumurile Radiale 9 și 10, care vor lega Capitala de A0, Vidra și Măgurele: contractele penru PUZ, semnate
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
PNL și USR boicotează miercuri activitatea din Camera Deputaților...
Catalin Drula la congres USR
Cătălin Drulă, mesaj în maghiară după scandalul din Camera...
agenti sbu in ucraina
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din...
sigla psd
PSD va cere voturi de la AUR dacă Sorin Grindeanu e desemnat premier...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, atac la PNL și USR după boicotul din Parlament: „Își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”
George Simion declară că nu va vota niciun Guvern, dacă AUR nu face parte din el: „Trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne”
Danemarca a trimis recruți în Groenlanda, din cauza tensiunilor geopolitice din regiunea arctică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de un fan de 14 ani după eșecul FCSB. „Vine Drăguș, bă?”. Exclusiv
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Anca Pandrea și-a modificat testamentul cu șase ani înainte să moară. Cui a vrut să-i lase casa și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
După două căsnicii eșuate, Jennifer Aniston a luat o decizie. Ce se întâmplă cu relația ei cu Jim Curtis: „A...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...