Aproape 3.300 de imobile vor fi expropriate pentru Drumul Expres Focşani-Brăila. Despăgubiri de 35,9 milioane de lei

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul Drumului Expres Focşani-Brăila, judeţele Vrancea şi Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract.

Decizia vizează 3 297 de imobile şi o suprafaţă expropriată de 8.557.483 mp, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit News.ro.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis marţi, 01.09.2026, Decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Focşani-Brăila", judeţele Vrancea şi Brăila", se arată într-un comunicat de presă al CNIR,

Drumul Expres Focşani-Brăila (73,5 km) este prevăzut în Planul Investiţional 2021-2030 şi în Master Planul General de Transport al României cu denumirea generică DEx 6, Milcovia Expres, fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract şi va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploieşti-Paşcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

„Prin Decizia de expropriere nr. 117/01.09.2026, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii "Drum Expres Focşani-Brăila", judeţele Vrancea şi Brăila, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Statului Român", se precizează în comunicat.

CNIR arată că suprafaţa expropriată pentru cele 3297 de imobile este de 8.557.483 mp, iar valoarea totală a despăgubirilor este de 35.934.332,76 lei.

„Decizia de expropriere va fi comunicată Primăriilor Slobozia Ciorăşti, Milcovul, Gologanu, Vulturu şi Măicăneşti din judeţul Vrancea, respectiv Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliştea, Vădeni şi Cazasu din judeţul Brăila şi este disponibilă pe site-ul CNIR SA", se menţionează în document.

Pe traseul din judeţele Vrancea şi Brăila sunt prevăzute 57 de structuri (poduri/viaducte), şase noduri rutiere (Nodul Focşani-intersecţie A7, Milcovul, Măicăneşti, Corbu, Siliştea şi nodul rutier Brăila -intersecţie Drum Expres Buzău-Brăila), precum şi două parcări de scurtă durată şi un spaţiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie şi spaţiu pentru comerţ/alimentaţie publică.

CNIR precizează că valoarea contractului pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila este de 4,29 miliarde lei, finanţare asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Constructorul desemnat este Asocierea SA& PE CONSTRUCT S.R.L (Lider) - TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB - ARCADA COMPANY SA, contractul având o durată de 42 luni.

Editor : M.B.