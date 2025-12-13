Live TV

Video Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică

Data publicării:
Phishing mesaj pe laptop
Phishing. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
Recomandări pentru a ne proteja Atenție la mesajele de sărbători, chiar dacă sunt de la prieteni

Mare atenție la noile scheme de phishing de pe TikTok și la tentativele de fraudă din mesajele de sărbători. Atacatorii cibernetici trimit mesaje înșelătoare pentru a obține date personale, acces la conturi sau bani. Mihai Rotariu, de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a explicat în direct la Digi24 cum acționează escrocii și cum ne putem proteja.

„Trebuie să plecăm din start de la premiza că, cel puțin în perioada următoare, în special în perioada sărbătorilor de iarnă, atacatorii încep să trimită din ce în ce mai multe mesaje capcane către utilizatori. Și o fac fie pe email, fie pe SMS, fie pe social media, folosindu-se de conturi nou create care impersonează anumite conturi de suport sau unele conturi existente care au fost compromise și acum sunt în posesia atacatorilor”, a declarat Mihai Rotariu. 

Acesta a punctat că „ei vor să extragă de la noi date sensibile, care, desigur, pot fi monetizabile sau chiar bani direct, ori încearcă să obțină acces la conturile noastre de social media, la conturile de mesagerie sau la alte conturi de email”.

Recomandări pentru a ne proteja

De asemenea, acesta a explicat că escrocii caută să facă acest lucru pentru că „se pot folosi de aceste conturi care au deja o audiență formată și generează deja un nivel de încredere printre urmăritorii contului”.

„Se folosesc de acestea eventual să transmită un mesaj privat în care încearcă să determine utilizatorul să facă o anumită acțiune, cum ar fi click pe un link pe care să furnizeze date sensibile, să descarce atașamente și este mult mai plauzibil să aibă succes folosindu-se de aceste conturi care au un nivel de încredere deja setat în cazul potențialei victime, decât un mesaj venit de la o sursă necunoscută”.

Expertul în securitate cibernetică a explicat că infractorii din mediul online „ne vizează conturile prin astfel de mesaje prin care, la început, scopul este să ne emoționeze, adăugând ulterior și un strat de urgență”.

Acesta a venit și cu mai multe recomandări în cazul în care suntem victime ale atacatorilor cibernetice. El a vorbit și despre ce putem face în situația în care rămânem fără cont de TikTok. 

„Principala recomandare în astfel de cazuri este să ne păstrăm vigilența, să nu acționăm în grabă și să facem o verificare esențială. În acest caz, dacă ne uităm la mostra mesajului pe care noi l-am publicat pe Directoratul Național de Securitate Cibernetică, în primul rând ne uităm la denumirea contului. În al doilea rând, dacă citim mesajul, observăm că este unul evident tradus din altă limbă în limba română, un text cu greșeli gramaticale sau de exprimare. Și, evident, o companie de nivel internațional nu va face astfel de erori. Dar totuși, să nu ne bazăm doar pe analiza de text, pentru că alți atacatori folosesc instrumente de inteligență artificială care pot face un text perfect în limba română”.

Atenție la mesajele de sărbători, chiar dacă sunt de la prieteni

„Toate companiile sau instituțiile publice chiar nu trimit astfel de mesaj în care solicită furnizarea de date sau de coduri”, a explicat el.

Acesta a continuat, adăugând: „În momentul în care vedem un astfel de mesaj, evitați interacțiunea și raportați situația autorităților. Puteți face chestia asta și la numărul național de urgență al directoratului: 1911, iar noi, desigur, ulterior vom emite o avertizare”.

De asemenea, el a punctat că pe site-ul DNSC există un ghid pas cu pas cu ce trebuie făcut pentru recuperarea unui cont de social media în cazul celor mai populare platforme.

Întrebat la ce fel de atacuri ne-am putea aștepta în perioada de sărbători, Mihai Rotariu a spus: 

„Atacatorii se folosesc mereu de context și trebuie să fim foarte atenți în special la mesajele de felicitare din preajma sărbătorilor, chiar dacă vin de la prieteni. În momentul în care vedem un mesaj în care ni se cere expres să facem click pe un link pentru a vedea un anumit video sau poate o anumită poză, ori o felicitare, ori ni se transmite un mesaj să furnizăm date, din start trebuie să ne punem niște semne de întrebare, să facem niște verificări suplimentare”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
3
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
pensionari handicap invaliditate
5
Veteranii, văduvele de război și pensionarii vor beneficia de reduceri la transport și în...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jan Marsalek în uniformă militară rusească și la Moscova cu iubita
Milioanele dispărute ale celui mai căutat infractor financiar al Europei: Cum s-a destrămat imperiul din Libia al unui spion rus
pensionara fara bani in portofel
„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet”
cazino craciun
Spiritul Crăciunului a ajuns și în Cazinoul din Constanța. Cum arată decorul de sărbătoare: „Are un iz regal”
tiktok
Avertisment pentru utilizatorii TikTok din România: au fost sesizate tentative de phishing. Recomandări de securitate de la DNSC
masina de lux
Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-13 011129
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia...
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în...
witkoff si zelenski, colaj
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe...
Preşedinta BEI, Nadia Calvino
Mai mulți bani pentru proiecte UE din domeniul apărării: „Ne...
Ultimele știri
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei
Ludovic Orban dezvăluie ce l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să facă în campania pentru Primăria Capitalei
Geminide 2025. Cum pot fi fotografiate stelele căzătoare. Recomandările unui fizician
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător aduce claritate pe toate liniile. Ce înseamnă acest tranzit pentru fiecare zodie în parte
Cancan
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Fanatik.ro
Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu Nicolae Stanciu, acum a primit...
Adevărul
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”
Playtech
Cutremure succesive în România: unul s-a produs într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut
Digi FM
Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!"
Digi Sport
Imagini reprobabile: fanii lui Feyenoord au făcut praf un apartament din București, cu zâmbetul pe buze
Pro FM
Ce meserie ar fi avut The Weeknd dacă nu ar fi devenit un artist celebru? Cântărețul a dezvăluit cum își...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție