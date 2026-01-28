Premierul Keir Starmer a promis că va dezgheța relația Marii Britanii cu China și va pune capăt „erei glaciare”, subliniind că țara este prea puternică pentru a fi ignorată. Starmer este primul șef de guvern britanic care vizitează Beijingul în opt ani, potrivit The Times.

Starmer, care a aterizat în această dimineață la Beijing, a declarat că „fie că ne place sau nu, China este importantă pentru Regatul Unit”, fiind unul dintre „cei mai mari jucători economici” din lume.

Purtătorul său de cuvânt oficial a declarat că, deși are „o perspectivă limpede” asupra amenințării reprezentate de China, Regatul Unit nu își permite să „își bage capul în nisip”.

El a afirmat că, de când Theresa May a vizitat Beijingul în 2018, liderii germani au vizitat țara ​​de patru ori, iar președintele Macron de trei ori. Starmer se va întâlni cu președintele Xi și cu premierul Li Qiang, într-o călătorie de trei zile.

Vizita este controversată, având în vedere că MI5 a avertizat că Beijingul se angajează într-un spionaj cibernetic la scară industrială împotriva Regatului Unit.

Starmer a declarat: „Ani de zile, abordarea noastră față de China a fost marcată de inconsecvență, când caldă, când rece, de la Epoca de Aur la Epoca Glaciară. Dar, fie că ne place sau nu, China contează pentru Regatul Unit.”

„În calitate de unul dintre cei mai mari jucători economici ai lumii, o relație strategică și consecventă cu aceștia este în interesul nostru național. Aceasta nu înseamnă să închidem ochii la provocările pe care le prezintă, ci să ne implicăm chiar și acolo unde există divergențe.”

„Asta fac aliații noștri și asta voi face și eu”, a subliniat liderul de la Londra.

Economia

Prim-ministrul ia cu el 50 de lideri de afaceri în cadrul campaniei sale de consolidare a legăturilor economice dintre China și Regatul Unit.

Un acord comercial formal este exclus, dar există speranță de progres în domeniul produselor farmaceutice, al energiei verzi și, într-un sens mai larg, al investițiilor în Regatul Unit.

Peter Kyle, secretarul pentru afaceri, călătorește cu Starmer. Downing Street a declarat că eșecul de a face afaceri cu China „ar face poporul britanic mai puțin sigur, ne-ar priva de oportunități și ne-ar slăbi capacitatea de a gestiona provocările globale în domenii precum sănătatea și clima”.

Starmer susține că legăturile mai strânse cu China vor reduce costul vieții pentru locuitorii din Marea Britanie.

Securitate

Cea mai controversată problemă legată de călătorie este securitatea națională. MI5 a declarat că China desfășoară spionaj împotriva Marii Britanii la o „scară epică” și a emis avertismente parlamentarilor, liderilor de afaceri și publicului larg.

La începutul acestui an, guvernul a publicat dovezile în cazul a doi britanici acuzați de spionaj pentru China: Chris Cash, fost cercetător parlamentar, și Christopher Berry, un academician.

Cazul s-a prăbușit după ce CPS a retras acuzațiile — cei doi bărbați neagă că ar fi făcut vreo greșeală. Însă guvernul a declarat că China reprezintă o „amenințare la adresa poporului, prosperității și securității noastre”. Downing Street a declarat că guvernul „nu va schimba niciodată accesul economic pe securitatea noastră națională”.

Drepturile omului

Starmer a semnalat că va ridica probleme legate de drepturile omului, inclusiv tratamentul aplicat lui Jimmy Lai, un militant pro-democrație din Hong Kong și cetățean britanic care a petrecut cinci ani în detenție.

„Știți că în trecut, în toate călătoriile pe care le-am făcut, am ridicat întotdeauna probleme care trebuie ridicate, dar nu vreau să mă avânt în detalii până nu am ocazia”, a declarat Starmer reporterilor. „Dar unul dintre motivele pentru care colaborăm cu China este acela de a putea discuta problemele în care nu suntem de acord, iar problemele în care suntem de acord să poată fi abordate.”

Starmer este îndemnat, de asemenea, să abordeze problema persecuției uigurilor la Beijing. Cu toate acestea, el a refuzat să repete comentariile unor membri de rang înalt ai cabinetului său din trecut, care sugerau că tratamentul lor a fost genocid. „Nu voi exagera cu asta”, a subliniat el.

Ambasadele Chinei și Marii Britanii

În urmă cu o săptămână, Marea Britanie a aprobat oficial o nouă ambasadă chineză în inima Londrei, după ani de amânare. Decizia a fost controversată din cauza proximității amplasamentului față de cablurile de fibră optică care transportă date financiare sensibile între City of London și Canary Wharf.

Decizia a fost considerată un quid pro quo pentru aprobarea unei ambasade britanice renovate la Beijing, care se așteaptă să fie anunțată săptămâna aceasta.

Donald Trump

Una dintre cele mai sensibile întrebări este ce va face președintele Trump. La începutul acestei luni , Mark Carney, prim-ministrul canadian, l-a enervat vizitând Beijingul și anunțând un „parteneriat strategic” cu China.

Într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, Carney a declarat că „puterile medii” trebuie să se unească în fața coerciției economice exercitate de „puteri mai mari”, o referire clară la SUA. Starmer nu va adopta o poziție atât de fermă.

