Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că mişcările de protest ale fermierilor eleni vor continua şi în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulaţiei rutiere, blocarea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul ţării.

Având în vedere că situaţia blocajelor de trafic este în permanentă schimbare, MAE le recomandă cetăţenilor români să respecte recomandările autorităţilor locale şi să utilizeze rutele alternative indicate de acestea.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic +306946049076.

MAE recomandă şi consultarea paginilor de internet www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), atena.mae.ro, salonic.mae.ro, www.astynomia.gr.

