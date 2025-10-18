Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor exploziei din Rahova. „Zona afectată este foarte instabilă”

Echipe de criminaliști, dar și de specialiști de la INSEMEX Petroșani, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă, participă la cercetările de la faţa locului în cazul exploziei care a avut loc la blocul de locuinţe din Capitală, din cartierul Rahova. Locul a fost delimitat, pentru a fi protejat, precum și pentru crearea unui canal de transport pentru echipele de intervenție. Blocul în care s-a produs deflagrația rămâne sigilat, doar locatarii celorlalte scări au putut intra, însoțiți de Poliție, în unele locuințe, pentru a-și putea recupera bunuri personale, acte și animale de companie. Potrivit specialiștilor, zona afectată este foarte instabilă. Poliția foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia.

Poliția, împreună cu Jandarmeria, au încercat identificarea locatarilor din blocurile afectate, astfel încât să poată fi stabilite cu claritate datele despre eventualele victime și persoane date dispărute.

În unele locuințe au putut intra locatarii

În unele locuințe de la scările blocului care nu au fost afectate de explozie locatarii au putut intra, însoțiți de Poliție, pentru a-și recupera bunuri necesare, sume de bani, animale de companie.

În cursul serii de vineri au fost identificate toate persoanele care au avut nevoie de cazare și acestea au fost transportate către locurile de cazare puse la dispoziție de autoritățile publice locale, au precizat autoritățile într-o conferință de presă sâmbătă.

Identificarea a două persoane decedate, cu probe ADN

Explozia produsă vineri la blocul de locuințe din cartierul Rahova din București s-a soldat cu moartea a trei persoane, toate trei femei, dintre care două sunt în curs de identificare, a anunțat Poliția.

Este vorba despre o femeie de 51 de ani, care locuia cu soacra și cu soțul, și de o alta, de 65 de ani, care locuia singură.

Identificarea se face pe baza probelor de ADN.

Persoane audiate în dosar

Oficialii Poliţiei anunţă că peste 20 de persoane au fost audiate în dosar, printre acestea numărându-se locatari şi martori.

S-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe, care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagrații.

Un dosar care vizează infracţiunea de distrugere din culpă a fost deschis în urma deflagraţiei extrem de puternice care a avut loc vineri într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei.

„Ceea ce vă putem spune este că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze, cauzele şi dinamica acestei explozii urmează să le stabilim ulterior. De asemenea, urmează să stabilim ulterior eventuale participaţii”, a declarat, sâmbătă după amiază, chestorul de Poliţie Gheorghe Cristian, şeful Direcţiei de Investigaţii criminale.

Acesta a vorbit şi despre ipotezele de lucru, acestea fiind diverse, de la cauze tehnice, la culpă umană.

„Lucrurile sunt în dinamică şi această dinamică nu se va încheia în cursul zilei de azi. Cercetarea la faţa locului clarifică foarte multe dintre problemele la care sunt întrebări”, a precizat acesta.

Drone și nacele, pentru a obține imagini

La rândul său, comisarul şef Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, a explicat că se folosesc drone şi nacele pentru a obţine imagini din interiorul blocului.

„Activitatea de cercetare la faţa locului a început de ieri, imediat ce ne-a fost permis accesul în zonă de către echipele de salvatori şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. Activitatea s-a desfăşurat până târziu în noapte, ocazie cu care s-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagraţii. Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagraţie, este foarte instabilă, abia reuşim să facem partea de cercetare în zona adiacentă. Probabil va dura un pic până când experţii ne vor da accesul să putem să facem activitatea şi acolo. Cu toate astea, s-au folosit nacele şi drone ca să poată fi făcute fotografii şi să poată fi văzută zona din exterior”, a declarat Alexandru Poroşanu.

Aripa blocului care a fost afectată este la risc foarte mare de prăbușire a etajelor superioare, în special.

Chestorul de poliţie Georgian Drăgan a precizat, la rândul său, că bilanţul privind victimele exploziei arată că, pe lângă cele trei persoane decedate, alte 15 au fost duse la spitale iar trei nu au dorit să fie duse la unităţi sanitare după ce au primit ajutor medical la faţa locului.

Dintre cei 15 pacienţi duşi la spital, şapte au fost externate iar un bărbat a fost transferat în Austria.

„Este important să se stabilească epicentrul exploziei și de ce a fost atât de violentă”

Poliţiştii îi vor audia pe cei aflaţi în spital, atunci când starea de sănătate a răniţilor va permite acest lucru. Georgian Drăgan a subliniat că primele echipaje de ordine publică din cadrul Poliţiei au ajuns la ora 9:11, la trei minute după ce explozia a fost anunţată.

„Ceea ce vă putem spune, este că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze, cauzele și dinamica acestei explozii urmează să o stabilim ulterior”, a mai declarat chestorul Georgian Drăgan.

„Nu se pune, deocamdată, problema luării vreunei măsuri la momentul de față, cercetările sunt în dinamică, și măsurile vor fi stabilitate după ce cercetările la fața locului și audierile se vor încheia. Este foarte important să se stabilească unde a fost epicentrul exploziei, ce a putut să genereze deflagrația, de ce aceasta a fost atât de violentă, pentru că, fără doar și poate, este vorba despre o explozie violentă”, a mai spus acesta.

