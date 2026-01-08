Live TV

Autoritățile cred că Ghișeul.ro a fost ținta hackerilor. Oficial: sunt două motive pentru care oamenii nu-și pot plăti taxele

Data publicării:
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Platforma Ghișeul.ro. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ghișeul.ro, platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, are din nou probleme. După ce s-a blocat de mai multe ori în ultimele zile, autoritățile suspectează că platforma a fost ținta unor atacuri cibernetice. Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității Române pentru Digitalizare, a spus la Digi24 că nu este vorba despre furt de date.

„Nu afirm că ar fi o chestiune generalizată, acest gen de atac, însă într-adevăr, au fost anumite intervale orare care ne-au dus cu gândul către posibilitate existenței un atac de tip DDOS. Un atac care nu presupune furt de date sau instalare de malware în sistem, ci presupune doar accesarea simultană a unui sistem informatic de un număr foarte, foarte mare de IP-uri, astfel încât să să-i blocheze funcționarea. Avem elemente în acest sens, au existat momente în care ghișeul.ro. a fost victima unui astfel de atac, însă nu este o chestiune generalizată. La momentul de față așteptăm și noi analize suplimentare pe care le facem acum și vă vom comunica dacă a fost sau nu cazul de așa ceva, însă în momentul de față avem doar anumite indicii”, a spus Niculae.

El a adăugat că acesta ar putea fi motivul pentru care unii oameni nu pot accesa platforma.

„În situațiile în care o persoană poate accesa sistemul ghișeul.ro, mai ales de pe mobil, pentru că un pe aplicația mobilă funcționează fără probleme, și dacă această persoană în dreptul sau pe pagina unde își vede obligațiile de pa plată vede un mesaj cum că acestea nu îi pot fi afișate, se datorează altui fapt, și anume faptului că multe primării din România nu și-au actualizat definitiv pentru anul acesta cuantumul sumelor pe care oamenii trebuie să le achite. Și atunci, ca să nu avem situații generalizate ca la sectorul 2, unde s-au tot schimbat sumele, aceste plăți sunt sistate către acele primării, acele instituții care nu și-au definitivat cuantumul taxelor pe anul acesta”, a spus Niculae.

El a adăugat că nu are informații legate de numărul de persoane care au accesat ghiseul.ro, dar că platforma poate suporta peste 10.000 de accesări simultane, adică în aceeași moment să fie conectate mai mult de 10.000 de IP-uri.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Berlin pană de curent
3
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
Reza Pahlavi
4
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Un polițist i-a agresat pe reporterii români care încercau să-l intervieveze pe Adrian Șut
Digi Sport
Un polițist i-a agresat pe reporterii români care încercau să-l intervieveze pe Adrian Șut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Impozit de peste cinci ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București. Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului fiscal: unde au greșit autoritățile și ce ar trebui să facă românii acum
bancnote de lei si un portofel
Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte
Irineu Darău
Ministrul Economiei convoacă conducerea Autorității pentru Digitalizare. Irineu Darău: Există probleme reale cu funcționarea ghiseul.ro
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului. Șeful ADR: „Nu sunt blocaje, dar vor mai exista disfuncționalități”
Recomandările redacţiei
radu miruta face declaratii
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
ID187713_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Voucherul de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi...
avion elvetia
De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în...
electricieni pe stilp intervin la cabluri electrice
Peste 11.000 de locuințe fără curent electric în mai multe județe...
Ultimele știri
Managerul barului din Crans Montana, care a luat foc, ar fi fugit de incendiu cu casa de marcat în brațe
Bogdan Ivan: Luăm în calcul şi un scenariu B, în care să avem o reducere graduală a plafonării preţului la gaze
MAE avertizează românii care merg în Grecia: drumuri și autostrăzi pot fi blocate de protestele fermierilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cum se montează corect lanţurile de iarnă? Detaliul care contează pentru a fi perfect funcţionale
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027
Newsweek
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
Povești de dragoste care nu au trecut testul timpului. Cupluri celebre care s-au despărțit după mai bine de...
UTV
O nuntă din Olanda a fost anulată după ce discursul de la ceremonie a fost scris cu ChatGPT