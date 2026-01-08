Autoritățile cred că Ghișeul.ro a fost ținta hackerilor. Oficial: sunt două motive pentru care oamenii nu-și pot plăti taxele

Ghișeul.ro, platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, are din nou probleme. După ce s-a blocat de mai multe ori în ultimele zile, autoritățile suspectează că platforma a fost ținta unor atacuri cibernetice. Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității Române pentru Digitalizare, a spus la Digi24 că nu este vorba despre furt de date.

„Nu afirm că ar fi o chestiune generalizată, acest gen de atac, însă într-adevăr, au fost anumite intervale orare care ne-au dus cu gândul către posibilitate existenței un atac de tip DDOS. Un atac care nu presupune furt de date sau instalare de malware în sistem, ci presupune doar accesarea simultană a unui sistem informatic de un număr foarte, foarte mare de IP-uri, astfel încât să să-i blocheze funcționarea. Avem elemente în acest sens, au existat momente în care ghișeul.ro. a fost victima unui astfel de atac, însă nu este o chestiune generalizată. La momentul de față așteptăm și noi analize suplimentare pe care le facem acum și vă vom comunica dacă a fost sau nu cazul de așa ceva, însă în momentul de față avem doar anumite indicii”, a spus Niculae.

El a adăugat că acesta ar putea fi motivul pentru care unii oameni nu pot accesa platforma.

„În situațiile în care o persoană poate accesa sistemul ghișeul.ro, mai ales de pe mobil, pentru că un pe aplicația mobilă funcționează fără probleme, și dacă această persoană în dreptul sau pe pagina unde își vede obligațiile de pa plată vede un mesaj cum că acestea nu îi pot fi afișate, se datorează altui fapt, și anume faptului că multe primării din România nu și-au actualizat definitiv pentru anul acesta cuantumul sumelor pe care oamenii trebuie să le achite. Și atunci, ca să nu avem situații generalizate ca la sectorul 2, unde s-au tot schimbat sumele, aceste plăți sunt sistate către acele primării, acele instituții care nu și-au definitivat cuantumul taxelor pe anul acesta”, a spus Niculae.

El a adăugat că nu are informații legate de numărul de persoane care au accesat ghiseul.ro, dar că platforma poate suporta peste 10.000 de accesări simultane, adică în aceeași moment să fie conectate mai mult de 10.000 de IP-uri.

