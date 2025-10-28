Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, asupra nivelului ridicat al deficitului bugetar al României, care a ajuns anul trecut la 9,3% din PIB, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. Oficialul european a cerut Guvernului să continue reformele și să mențină disciplina fiscală pentru a evita sancțiuni și pierderea fondurilor europene.

„Este esențial să fie luate măsuri curajoase pentru a corecta această situație și a reduce vulnerabilitățile României. Am lucrat îndeaproape cu Guvernul român în ultima lună pentru a aborda aceste probleme urgente”, a declarat Dombrovskis.

Deficit estimat la 8,3% în 2025

Comisarul european a precizat că, deși măsurile adoptate de autoritățile române merg în direcția corectă, deficitul bugetar rămâne ridicat, la o estimare de 8,3% din PIB pentru acest an.

Dombrovskis a subliniat că România trebuie să respecte ținta de deficit pentru 2026, pentru a-și asigura stabilitatea financiară și pentru a corecta, până în 2030, deficitul excesiv.

„Piețele financiare au recunoscut eforturile făcute și România rămâne o țintă recomandată pentru investiții. Este important să-și păstreze accesul la piețele internaționale de capital și să-și poată finanța politicile la costuri acceptabile”, a mai spus Dombrovskis.

Comisia Europeană urmează să decidă până la finalul lunii noiembrie dacă România îndeplinește cerințele din procedura de deficit excesiv.

O evaluare pozitivă ar permite oprirea procesului de condiționalitate macroeconomică și evitarea suspendării fondurilor europene.

PNRR, o altă prioritate pentru Bruxelles

Dombrovskis a mai subliniat importanța implementării rapide a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precizând că evaluarea Comisiei este una pozitivă.

„România trebuie să finalizeze implementarea planului până în august 2026. Este important să vedem evoluții rapide”, a spus oficialul european.

El a menționat și alte surse de sprijin financiar pentru România — fondurile de coeziune, instrumentul SAFE pentru apărare și bugetul european pe termen lung — subliniind nevoia de mecanisme stabile și transparente pentru absorbția fondurilor.

Bolojan: „Noiembrie și decembrie vor fi luni hotărâtoare pentru buget”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, că Guvernul rămâne angajat în reducerea deficitului și în aplicarea măsurilor convenite cu Comisia Europeană.

„Ne-am propus anul acesta o țintă de deficit de 8,4%. Dacă vom menține disciplina bugetară, putem atinge acest obiectiv și ne putem recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene”, a spus Bolojan.

Șeful Guvernului a precizat că lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive pentru pregătirea bugetului pe 2026 și pentru adoptarea unui nou pachet de măsuri fiscale.

„Vom reduce cheltuielile, vom crește colectarea veniturilor și vom prioritiza investițiile. Ținta pentru anul viitor este un deficit de aproximativ 6%”, a explicat premierul.

Bolojan a adăugat că în prima jumătate a lunii noiembrie, Consiliul ECOFIN va evalua progresele României în privința deficitului și aprobarea formei revizuite a PNRR, ceea ce ar permite Bucureștiului să depună cereri de plată la finalul anului.

10 miliarde de euro, bani disponibili până în august 2026

Premierul a anunțat că România are la dispoziție până în august 2026 circa 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare, bani care vor fi direcționați spre investiții în infrastructură, sănătate și educație.

„Ne vom concentra pe respectarea jaloanelor PNRR pentru a putea accesa aceste fonduri și a menține echilibrul economic”, a spus Bolojan.

