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Avertismentul medicilor: Unul din trei accidente de trotinetă implică un copil

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Electric scooters and electric bikes are seen parked on divided field on the street in Paris
Foto: Profimedia

Medicii de la Spitalul Judeţean din Timişoara atrag atenţia că unul din trei accidente cu trotineta implică un copil. Cei mai expuşi sunt copiii sub 14 ani.

„În fiecare vară, medicii văd tot mai mulţi copii ajunşi la spital cu traumatisme care puteau fi prevenite. O căzătură la viteză mare, lipsa căştii sau câteva secunde de neatenţie pot avea consecinţe grave. Copiii sub 14 ani sunt mai expuşi accidentelor. Lipsa căştii creşte semnificativ riscul traumatismelor craniene şi faciale. Vara este perioada cu cele mai multe accidente”, precizează reprezentanţii Spitalului Judeţean Timişoara, citați de News.ro.

Medicii atrag atenţia că unele reguli simple ar trebui luate în considerare: cască de protecţie purtată de fiecare dată; supravegherea copiilor; utilizarea în zone sigure; respectarea limitelor de viteză.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara a demarat o campanie de conştientizare privind utilizarea în siguranţă a trotinetelor electrice.

Editor : M.B.

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