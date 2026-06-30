Bacalaureat 2026: Care este nota minimă pentru promovarea examenului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații

Pentru a obține diploma de Bacalaureat 2026, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de Ministerul Educației. Pe lângă susținerea sau echivalarea probelor de competențe și participarea la toate probele scrise, absolvenții trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare disciplină și o medie de cel puțin 6,00 pentru a fi declarați promovați.

Examenul de Bacalaureat marchează încheierea studiilor liceale și reprezintă principala condiție pentru admiterea la facultate, dar și un criteriu important pentru accesul pe piața muncii.

Ce notă trebuie să obțină elevii pentru a promova Bacalaureatul 2026

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale. Prima este obținerea unei medii generale de cel puțin 6,00, calculată pe baza notelor de la cele trei probe scrise: limba și literatura română, disciplina obligatorie a profilului - matematică sau istorie, în funcție de filiera și specializarea urmate - și proba la alegere a profilului și specializării.

O altă condiție este obținerea unei note de minimum 5,00 la fiecare probă scrisă. Chiar dacă media finală depășește 6,00, candidatul nu promovează examenul dacă obține o notă sub acest prag la una dintre discipline. Cu alte cuvinte, rezultatele bune la două probe nu pot compensa o notă mai mică de 5 la cea de-a treia. De exemplu, un candidat care obține 10 la limba română și 8 la proba obligatorie a profilului, dar 4 la proba la alegere, atunci nu va promova examenul, chiar dacă media ar depăși nota 6.

Cum poate fi susținut din nou examenul de Bacalaureat

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat se pot înscrie la sesiunile viitoare, organizate conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. În aceste cazuri, notele obținute la disciplinele promovate pot fi recunoscute, potrivit metodologiei, iar absolvenții vor susține din nou doar probele la care nu au obținut nota minimă de promovare.

Conform legislației, examenul de Bacalaureat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori. De la a patra prezentare, candidații trebuie să achite o taxă de înscriere, al cărei cuantum este stabilit anual de Ministerul Educației. În cazul celor care reiau doar anumite discipline, valoarea acesteia este calculată în funcție de numărul probelor susținute și de regulile aplicabile în sesiunea respectivă.

Alte condiții care trebuie îndeplinite pentru promovarea examenului

Candidații trebuie să participe la toate probele scrise corespunzătoare profilului și specializării absolvite. Neprezentarea la una dintre acestea face imposibilă promovarea examenului în sesiunea respectivă. De asemenea, pentru finalizarea examenului este necesară susținerea sau echivalarea, după caz, a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, în condițiile stabilite de Ministerul Educației.

Respectarea regulamentului de desfășurare a examenului este, de asemenea, obligatorie. Candidații care sunt eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai pot participa la probele rămase din sesiunea în curs, sunt declarați eliminați din examen și nu beneficiază, în sesiunile următoare, de recunoașterea notelor obținute anterior eliminării, inclusiv a rezultatelor de la probele de competențe. Totodată, aceștia nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național, fără ca sesiunea specială să fie luată în calcul la stabilirea acestei perioade.

Cum se calculează media la Bacalaureat 2026

Media de la examenul de Bacalaureat 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise: limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere a profilului și specializării. Pentru stabilirea rezultatului final, notele sunt adunate, iar totalul este împărțit la trei.

Exemple de calcul al mediei: Un candidat care obține 6 la limba și literatura română, 7 la matematică și 9 la biologie are media 7,33. În acest caz, examenul este promovat, deoarece toate notele sunt de cel puțin 5, iar media generală depășește pragul minim de 6. Într-un alt exemplu, un elev care obține 10 la limba și literatura română, 4 la matematică și 9 la biologie are media 7,66. Cu toate acestea, candidatul nu promovează examenul, deoarece a obținut o notă sub 5 la una dintre probele scrise, condiție care atrage automat nepromovarea, indiferent de media finală.

Editor : M.C.