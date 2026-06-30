Live TV

Bacalaureat 2026: Care este nota minimă pentru promovarea examenului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații

Data actualizării: Data publicării:
Nota minimă pentru Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Nota minimă pentru Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce notă trebuie să obțină elevii pentru a promova Bacalaureatul 2026 Alte condiții care trebuie îndeplinite pentru promovarea examenului Cum se calculează media la Bacalaureat 2026

Pentru a obține diploma de Bacalaureat 2026, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de Ministerul Educației. Pe lângă susținerea sau echivalarea probelor de competențe și participarea la toate probele scrise, absolvenții trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare disciplină și o medie de cel puțin 6,00 pentru a fi declarați promovați.

Examenul de Bacalaureat marchează încheierea studiilor liceale și reprezintă principala condiție pentru admiterea la facultate, dar și un criteriu important pentru accesul pe piața muncii.

Ce notă trebuie să obțină elevii pentru a promova Bacalaureatul 2026

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale. Prima este obținerea unei medii generale de cel puțin 6,00, calculată pe baza notelor de la cele trei probe scrise: limba și literatura română, disciplina obligatorie a profilului - matematică sau istorie, în funcție de filiera și specializarea urmate - și proba la alegere a profilului și specializării.

O altă condiție este obținerea unei note de minimum 5,00 la fiecare probă scrisă. Chiar dacă media finală depășește 6,00, candidatul nu promovează examenul dacă obține o notă sub acest prag la una dintre discipline. Cu alte cuvinte, rezultatele bune la două probe nu pot compensa o notă mai mică de 5 la cea de-a treia. De exemplu, un candidat care obține 10 la limba română și 8 la proba obligatorie a profilului, dar 4 la proba la alegere, atunci nu va promova examenul, chiar dacă media ar depăși nota 6.

Cum poate fi susținut din nou examenul de Bacalaureat

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat se pot înscrie la sesiunile viitoare, organizate conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. În aceste cazuri, notele obținute la disciplinele promovate pot fi recunoscute, potrivit metodologiei, iar absolvenții vor susține din nou doar probele la care nu au obținut nota minimă de promovare.

Conform legislației, examenul de Bacalaureat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori. De la a patra prezentare, candidații trebuie să achite o taxă de înscriere, al cărei cuantum este stabilit anual de Ministerul Educației. În cazul celor care reiau doar anumite discipline, valoarea acesteia este calculată în funcție de numărul probelor susținute și de regulile aplicabile în sesiunea respectivă.

Alte condiții care trebuie îndeplinite pentru promovarea examenului

Candidații trebuie să participe la toate probele scrise corespunzătoare profilului și specializării absolvite. Neprezentarea la una dintre acestea face imposibilă promovarea examenului în sesiunea respectivă. De asemenea, pentru finalizarea examenului este necesară susținerea sau echivalarea, după caz, a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, în condițiile stabilite de Ministerul Educației.

Respectarea regulamentului de desfășurare a examenului este, de asemenea, obligatorie. Candidații care sunt eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai pot participa la probele rămase din sesiunea în curs, sunt declarați eliminați din examen și nu beneficiază, în sesiunile următoare, de recunoașterea notelor obținute anterior eliminării, inclusiv a rezultatelor de la probele de competențe. Totodată, aceștia nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național, fără ca sesiunea specială să fie luată în calcul la stabilirea acestei perioade.

Cum se calculează media la Bacalaureat 2026

Media de la examenul de Bacalaureat 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise: limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere a profilului și specializării. Pentru stabilirea rezultatului final, notele sunt adunate, iar totalul este împărțit la trei.

Exemple de calcul al mediei: Un candidat care obține 6 la limba și literatura română, 7 la matematică și 9 la biologie are media 7,33. În acest caz, examenul este promovat, deoarece toate notele sunt de cel puțin 5, iar media generală depășește pragul minim de 6. Într-un alt exemplu, un elev care obține 10 la limba și literatura română, 4 la matematică și 9 la biologie are media 7,66. Cu toate acestea, candidatul nu promovează examenul, deoarece a obținut o notă sub 5 la una dintre probele scrise, condiție care atrage automat nepromovarea, indiferent de media finală.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
5
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
Ronald Koeman n-a mai putut, după ce Olanda a fost eliminată de Maroc la CM 2026: "Puțin îmi pasă!"
Digi Sport
Ronald Koeman n-a mai putut, după ce Olanda a fost eliminată de Maroc la CM 2026: "Puțin îmi pasă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Barem de corectare la română, bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la Bacalaureat 2026
Reguli în sala de examen la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Cum pot fi corectate greșelile din lucrare. Regulile pe care candidații trebuie să le respecte în sala de examen
Reguli Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen, din cauza caniculei
Examenul național de Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Aproximativ 131.000 de candidați sunt așteptați la probele scrise. În câte centre este organizat examenul
La ce oră începe prima probă scrisă la Bac 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: La ce oră începe prima probă scrisă și cât timp au elevii la dispoziție. Calendarul complet al examenului
Recomandările redacţiei
clădire prăbușită în orașul La Guaira din Venezuela după cele două cutremure puternice din 24 iunie 2026
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din...
termometru care indica temperaturi ridicate
Canicula nu dispare. ANM: Iulie aduce temperaturi peste normal și...
soldat rus militar rus rusia
Rusia își croiește drum spre un bastion din „centura de fortărețe” a...
shutterstock_507015844
Aerul condiționat poate dăuna sănătății dacă diferența de temperatură...
Ultimele știri
Valul de căldură care a ucis sute de oameni în vestul Europei ajunge în est. „Urmează cele mai grele două zile”
Percheziții în Bucureşti și alte 5 județe într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane-cisternă
Un oligarh ucrainean a fost rănit în explozia din Monaco. Autorul atacului cu colet-capcană a fugit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la...
Fanatik.ro
E oficial! Mihai Pintilii revine pe bancă! Echipa pentru care a semnat: „Nu câştig mai mult decât la FCSB”
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Capitolul la care România este sub toate cele 48 de echipe de la Cupa Mondială. Adi Mutu: ”Acolo se fac...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Codul Rutier 2026 – s-a schimbat legea pentru șoferii care vor să schimbe categoria permisului de conducere...
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primul soț al Angelinei Jolie, de nerecunoscut la 53 de ani. Cum a apărut Jonny Lee Miller alături de fiul său
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
CASS la pensiile peste 3.000 de lei, anulat pentru anumiți pensionari. Un avocat explică cine e scutit
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...